Жители Свердловской области продолжают вымирать
11:54, 27 Август 2019
Зато в регион мигрировали 55 тысяч человек.
Жители Свердловской области продолжают умирать. Естественную убыль населения зафиксировали аналитики Свердловскстата.
Всего в первом полугодии 2019 года в Уральском федеральном округе родилось 67 тысяч человек, а умерло 74 тысячи. Также стало известно, что в Свердловскую область мигрировали 55 тысяч человек — больше всего в УрФО.
В октябре 2018 года правительство Свердловской области опубликовало доклад «О состоянии здоровья граждан» по итогам 2017 года. Из документа следовало, что в регионе снизилась смертность — на три тысячи.
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