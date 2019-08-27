Жители Свердловской области продолжают вымирать

Жители Свердловской области продолжают умирать. Естественную убыль населения зафиксировали аналитики Свердловскстата.

Всего в первом полугодии 2019 года в Уральском федеральном округе родилось 67 тысяч человек, а умерло 74 тысячи. Также стало известно, что в Свердловскую область мигрировали 55 тысяч человек — больше всего в УрФО.

В октябре 2018 года правительство Свердловской области опубликовало доклад «О состоянии здоровья граждан» по итогам 2017 года. Из документа следовало, что в регионе снизилась смертность — на три тысячи.