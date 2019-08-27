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В Свердловской области может появиться международный центр математики

11:15, 27 Август 2019
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Фото: pixabay
Ядром нового места станут лаборатории УрО РАН, УрФУ и Удмуртского государственного университета.

Свердловская область подала заявку на создание Уральского международного математического центра. Заявку и письма поддержки от представителя УрФО Николая Цуканова и губернатора нашего региона Евгения Куйвашева направили в Министерство науки и высшего образования.

Всего на конкурс подали девять заявок: три из Москвы, из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Казани, Воронежа и Екатеринбурга. В итоге должны появиться четыре центра, которым в 2019 году выделят 80 миллионов рублей. С 2020 по 2024 год новые организации будут получать по 160 миллионов рублей ежегодно.

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«Создаваемый центр откроет новые возможности для развития математических исследований и существенно усилит международное влияние уральской математической школы, которая сегодня является одной из ведущих в стране. Научное сообщество Свердловской области тесно взаимодействует с математиками США, Европейского союза, Японии, Китая и других стран, и выражает заинтересованность в появлении Математического центра», — цитирует департамент информполитики Свердловской области регионального министра промышленности Сергея Пересторонина.

Ядром нового центра станут лаборатории УрО РАН, УрФУ и Удмуртского государственного университета. В Уральском международном математическом центре будут проводить исследования и популяризировать российскую науку среди других стран.

Заявку Свердловской области уже оценили на соответствие правилам конкурса. Теперь ее проверяют в совете по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УрО РАН, УрФУ, наука, математика, Екатеринбург, Свердловская область
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