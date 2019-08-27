В Свердловской области может появиться международный центр математики

Свердловская область подала заявку на создание Уральского международного математического центра. Заявку и письма поддержки от представителя УрФО Николая Цуканова и губернатора нашего региона Евгения Куйвашева направили в Министерство науки и высшего образования.

Всего на конкурс подали девять заявок: три из Москвы, из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Казани, Воронежа и Екатеринбурга. В итоге должны появиться четыре центра, которым в 2019 году выделят 80 миллионов рублей. С 2020 по 2024 год новые организации будут получать по 160 миллионов рублей ежегодно.