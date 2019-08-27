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В Свердловской области больного туберкулезом заставили лечиться

13:10, 27 Август 2019
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Фото: pixabay
Мужчина отказывался проходить обследование. Он мог заразить окружающих.

Свердловская прокуратура через суд заставила положить в медучреждение мужчину, больного туберкулезом легких. Пациент долго отказываться обследоваться и лечиться, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре установили, что свердловчанин болеет заразной формой туберкулеза, а значит опасен для окружающих. По закону мужчина обязан пройти медобследование и лечение. Но он систематически от этого уклонялся. Вместе с тем, на иждивении больного находятся двое малолетних детей. Тогда ведомство подало иск, чтобы свердловчанина госпитализировали принудительно. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Сейчас мужчина проходит лечение в противотуберкулезном диспансере.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, туберкулез, Свердловская область , прокуратура
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