В Свердловской области больного туберкулезом заставили лечиться
13:10, 27 Август 2019
Мужчина отказывался проходить обследование. Он мог заразить окружающих.
Свердловская прокуратура через суд заставила положить в медучреждение мужчину, больного туберкулезом легких. Пациент долго отказываться обследоваться и лечиться, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуре установили, что свердловчанин болеет заразной формой туберкулеза, а значит опасен для окружающих. По закону мужчина обязан пройти медобследование и лечение. Но он систематически от этого уклонялся. Вместе с тем, на иждивении больного находятся двое малолетних детей. Тогда ведомство подало иск, чтобы свердловчанина госпитализировали принудительно. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Сейчас мужчина проходит лечение в противотуберкулезном диспансере.
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