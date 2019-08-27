В Екатеринбург приедут 70 снайперов со всей России 

На полигоне Свердловского учебного центра ЦВО в Екатеринбурге пройдет второй евроазиатский чемпионат по снайпингу. В этом году в соревнованиях поучаствуют 70 стрелков со всей страны: от Краснодара до Комсомольска-на-Амуре. Им предстоит выполнить 30 упражнений с расстояния от ста до 1,2 тысячи метров, сообщили в департаменте информполитики региона. В турнире также поучаствуют представители концерна «Калашников», компании IWT и ORSIS. Чтобы чемпионат не испортила погода, все упражнения будут выполнять на крытом полигоне. Соревнования пройдут с 13 по 14 сентября.

Свердловская область закрепила право проводить соревнования по снайпингу ежегодно. Первый чемпионат прошел в Нижнем Тагиле в 2018 году. Для проведения турнира создан оргкомитет, который возглавляет вице-губернатор Алексей Орлов.