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В Екатеринбург приедут 70 снайперов со всей России 

11:22, 27 Август 2019
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Фото: pixabay
На полигоне ЦВО пройдет второй евроазиатский чемпионат среди стрелков.

На полигоне Свердловского учебного центра ЦВО в Екатеринбурге пройдет второй евроазиатский чемпионат по снайпингу. В этом году в соревнованиях поучаствуют 70 стрелков со всей страны: от Краснодара до Комсомольска-на-Амуре. Им предстоит выполнить 30 упражнений с расстояния от ста до 1,2 тысячи метров, сообщили в департаменте информполитики региона. В турнире также поучаствуют представители концерна «Калашников», компании IWT и ORSIS. Чтобы чемпионат не испортила погода, все упражнения будут выполнять на крытом полигоне. Соревнования пройдут с 13 по 14 сентября.

Свердловская область закрепила право проводить соревнования по снайпингу ежегодно. Первый чемпионат прошел в Нижнем Тагиле в 2018 году. Для проведения турнира создан оргкомитет, который возглавляет вице-губернатор Алексей Орлов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, полигон, стрельба, Свердловская область , Екатеринбург
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