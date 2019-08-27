Урбанист Владимир Злоказов доработал предложения по Зеленой роще

Урбанист Владимир Злоказов доработал предложения по южной части Зеленой рощи. Архитектор составил список из 31 пункта, в который добавил новые тезисы, среди которых отказ от благоустройства рядом с клиникой «УГМК-Здоровье», от площадок B-3, 4, 5 и светящихся стелл. Общественник заявил, что площадки расположили в шумных местах, а одну из них — в лесной части парка, что повлечет за собой вырубку деревьев. Кроме того, он добавил, что стеллы испортят вандалы.

Также урбанист попросил расширить вход в Зеленую Рощу со стороны КРК «Уралец», отодвинуть дорожку от ЖК «Антарес» и предусмотреть выход с этой территории, сузить некоторые дорожки и сделать дополнительные, упростить подход к площадке для вынула собак, установить скамейки вдоль южной части центральной, восточной и диагональной дорожек, оборудовать тропинку для бега по периметру Зеленой рощи, сократить дублер южной части диагональной дорожки, сохранить несколько троп и скруглить границы некоторых из них, улучшить площадку «рукохода» и перенести теннисный корт на стадион.