Урбанист Владимир Злоказов доработал предложения по Зеленой роще
Урбанист Владимир Злоказов доработал предложения по южной части Зеленой рощи. Архитектор составил список из 31 пункта, в который добавил новые тезисы, среди которых отказ от благоустройства рядом с клиникой «УГМК-Здоровье», от площадок B-3, 4, 5 и светящихся стелл. Общественник заявил, что площадки расположили в шумных местах, а одну из них — в лесной части парка, что повлечет за собой вырубку деревьев. Кроме того, он добавил, что стеллы испортят вандалы.
Также урбанист попросил расширить вход в Зеленую Рощу со стороны КРК «Уралец», отодвинуть дорожку от ЖК «Антарес» и предусмотреть выход с этой территории, сузить некоторые дорожки и сделать дополнительные, упростить подход к площадке для вынула собак, установить скамейки вдоль южной части центральной, восточной и диагональной дорожек, оборудовать тропинку для бега по периметру Зеленой рощи, сократить дублер южной части диагональной дорожки, сохранить несколько троп и скруглить границы некоторых из них, улучшить площадку «рукохода» и перенести теннисный корт на стадион.
В целом, Владимира Злоказого не устраивает детская площадка у клиники УГМК, ненужные входные зоны, неоптимальная трассировка и ширина дорожек, отсутствие беговой тропы по периметру Зеленой рощи, недостаток 21 скамейки и нерациональная организация спортивной зоны. Полный список предложений урбаниста смотрите здесь.
Ранее мы рассказывали о том, что Злоказов предложил екатеринбуржцам объединиться в инициативную группу «Друзья Зеленой рощи», чтобы противостоять юридически зарегистрированным общественникам.
Напомним, реконструкция Зеленой рощи началась в июле. Южную часть парка обнесли забором, но в начале августа его сломали. Ранее урбанист также говорил, что люди спокойно гуляют по Зеленой роще. Они убирают ограждения на дорожках и идут дальше. До этого архитектор возмущался тем, что рабочие прокладывают траншеи неаккуратно и повреждают корни деревьев, а также высказывался о сужении дорожек в парке. Но сейчас в парке ничего не происходит. Подрядчик приостановил работы, а мэрия Екатеринбурга, которая должна следить за этим, никак не прокомментировала его бездействие.
О том, каким станет центральный парк уральской столицы и почему благоустройство может его убить, ЕТВ рассказывал здесь.