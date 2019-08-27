«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Эту фразу после аварийной посадки в кукурузном поле 15 августа сказал бортпроводник Airbus A321 Дмитрий Ивлицкий. Так он направлял пассажиров во время эвакуации. Белые и молочные футболки с красной надписью стоят 700 рублей. Их можно приобрести на сайте авиакомпании. Первому покупателю обещают подарить початок кукурузы с поля, на которое приземлился самолет.

Ранее футболки со словами бортпроводника лайнера А321, летевшего из Жуковского в Симферополь, начал продавать телеканал Russia Today. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Telegram-канале назвала условие, при котором можно получить раритеную футболку: «Кому не досталось наших новых фирменных маечек — совершите подвиг, и вам подвезут».