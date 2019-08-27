«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Эту фразу после аварийной посадки в кукурузном поле 15 августа сказал бортпроводник Airbus A321 Дмитрий Ивлицкий. Так он направлял пассажиров во время эвакуации. Белые и молочные футболки с красной надписью стоят 700 рублей. Их можно приобрести на сайте авиакомпании. Первому покупателю обещают подарить початок кукурузы с поля, на которое приземлился самолет.
Ранее футболки со словами бортпроводника лайнера А321, летевшего из Жуковского в Симферополь, начал продавать телеканал Russia Today. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Telegram-канале назвала условие, при котором можно получить раритеную футболку: «Кому не досталось наших новых фирменных маечек — совершите подвиг, и вам подвезут».
Напомним, самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за птиц, попавших в двигатели, лайнер пришлось посадить с баками, полными горючего, на кукурузном поле без шасси. Экипаж спас жизни 226 пассажиров.
На следующий день президент Путин подписал указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину званий Героев России и награждении борпроводников орденами Мужества. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский тоже поблагодарил экипаж самолета. Он вручил каждому почетные грамоты и макет подводной лодки. Также нашлись те, кто решил заработать на кукурузе с поля, в котором сел лайнер. Целебные початки начали продавать в Саратове по 500 рублей за килограмм. Все, что происходит после чуда в Подмосковье, ЕТВ собирает в специальном разделе: