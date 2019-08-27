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«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321

10:03, 27 Август 2019
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Фото: «Уральские авиалинии»
Одежду можно купить за 700 рублей.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Эту фразу после аварийной посадки в кукурузном поле 15 августа сказал бортпроводник Airbus A321 Дмитрий Ивлицкий. Так он направлял пассажиров во время эвакуации. Белые и молочные футболки с красной надписью стоят 700 рублей. Их можно приобрести на сайте авиакомпании. Первому покупателю обещают подарить початок кукурузы с поля, на которое приземлился самолет.

Ранее футболки со словами бортпроводника лайнера А321, летевшего из Жуковского в Симферополь, начал продавать телеканал Russia Today. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Telegram-канале назвала условие, при котором можно получить раритеную футболку: «Кому не досталось наших новых фирменных маечек — совершите подвиг, и вам подвезут».

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Напомним, самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за птиц, попавших в двигатели, лайнер пришлось посадить с баками, полными горючего, на кукурузном поле без шасси. Экипаж спас жизни 226 пассажиров.

На следующий день президент Путин подписал указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину званий Героев России и награждении борпроводников орденами Мужества. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский тоже поблагодарил экипаж самолета. Он вручил каждому почетные грамоты и макет подводной лодки. Также нашлись те, кто решил заработать на кукурузе с поля, в котором сел лайнер. Целебные початки начали продавать в Саратове по 500 рублей за килограмм. Все, что происходит после чуда в Подмосковье, ЕТВ собирает в специальном разделе:

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Чудо в Раменском
15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Чудо в Раменском, бортпроводник, Уральские авиалинии , футболки, Свердловская область , Екатеринбург
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