Таксиста с татуировкой тигра нашли в больнице Екатеринбурга

Напомним, Валерия Васюнина начали искать в субботу, 24 августа, после того, как в полицию обратилась его супруга. Уралец уехал из дома в прошлый четверг на белой Toyota Probox на работу в такси, но так и не вышел на связь с коллегами. Одной из примет, по которой можно было найти мужчину, стала татуировка с тигром на левом плече.