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Таксиста с татуировкой тигра нашли в больнице Екатеринбурга

12:08, 27 Август 2019
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Фото: pixabay
Валерий Васюнин попал в аварию, когда вышел на работу в ночную смену.

Жителя Верхней Пышмы Валерия Васюнина, который пропал 22 августа, нашли в больнице Екатеринбурга. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, свердловчанин попал в аварию, когда вышел на ночную смену в такси. Мужчина работал на белой Toyota Probox.

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Гражданин, которого по просьбе супруги разыскала полиция, найден в одном из медицинских учреждений Екатеринбурга после ДТП. В настоящее время врачи оказывают ему медицинскую помощь. Его состояние оценивается, как тяжелое, но врачи делают все возможное.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Напомним, Валерия Васюнина начали искать в субботу, 24 августа, после того, как в полицию обратилась его супруга. Уралец уехал из дома в прошлый четверг на белой Toyota Probox на работу в такси, но так и не вышел на связь с коллегами. Одной из примет, по которой можно было найти мужчину, стала татуировка с тигром на левом плече.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, МВД, мужчина, татуировки , такси, пропал человек, Верхняя Пышма , Екатеринбург
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