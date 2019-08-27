Таксиста с татуировкой тигра нашли в больнице Екатеринбурга
Жителя Верхней Пышмы Валерия Васюнина, который пропал 22 августа, нашли в больнице Екатеринбурга. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, свердловчанин попал в аварию, когда вышел на ночную смену в такси. Мужчина работал на белой Toyota Probox.
Гражданин, которого по просьбе супруги разыскала полиция, найден в одном из медицинских учреждений Екатеринбурга после ДТП. В настоящее время врачи оказывают ему медицинскую помощь. Его состояние оценивается, как тяжелое, но врачи делают все возможное.
Напомним, Валерия Васюнина начали искать в субботу, 24 августа, после того, как в полицию обратилась его супруга. Уралец уехал из дома в прошлый четверг на белой Toyota Probox на работу в такси, но так и не вышел на связь с коллегами. Одной из примет, по которой можно было найти мужчину, стала татуировка с тигром на левом плече.