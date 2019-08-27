Свердловские акушеры пожаловались Путину на низкие зарплаты

Сотрудники акушерско-гинекологического отделения Центральной городской больницы Качканара записали видеообращение президенту России Владимиру Путину. Обращение появилось в группе местной газеты «Новый Качканар» во «Вконтакте».

В ролике медсестры и уборщицы отделения объяснили, что 15 июля 2019 года они получили письмо о сокращении штата. «В приказе говорится, что нас сокращают, предложив нам перейти работать в другие профильные отделения. Гинекологическое отделение будет совмещено на одном этаже с роддомом, что категорически запрещено по СанПиНам. Все обязанности гинекологических сестер, которых сократили, будут переложены на акушерок роддома», — сообщили работники свердловской больницы.

По словам акушеров-гинекологов, их зарплаты максимально снизили. Они не получают премии и доплаты за вредные условия труда. Также оплату ночных дежурств сократили со 100% до 20%. Кроме того, в больнице работникам не предоставляют спецжиры и одежду. «Чтобы хоть что-то заработать, нам приходится работать на полторы-две ставки и практически жить в отделении. Все это руководство объясняет повышенной экономией. Экономят на живых людях. Мы вас очень просим обратить внимание на нашу критическую ситуацию», — закончили обращение медики.