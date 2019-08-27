Свердловчанин потерял «Челябинца» за долг в два миллиона

Житель Белоярского района задолжал два миллиона рублей. График выплат он просрочил , поэтому к нему нагрянули районные судебные приставы. У мужчины оказался автокран « Челябинец», который и арестовали в счет погашения долга , сообщил в пресс-службе регионального УФССП. Если владелец не выплатит два миллиона рублей , технику спустят на торгах Росимущества , а полученные деньги вернут взыскателю.



