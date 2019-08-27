Свердловчанин потерял «Челябинца» за долг в два миллиона
09:17, 27 Август 2019
Приставы забрали у мужчины автокран.
Житель Белоярского района задолжал два миллиона рублей. График выплат он просрочил, поэтому к нему нагрянули районные судебные приставы. У мужчины оказался автокран «Челябинец», который и арестовали в счет погашения долга, сообщил в пресс-службе регионального УФССП. Если владелец не выплатит два миллиона рублей, технику спустят на торгах Росимущества, а полученные деньги вернут взыскателю.
Другой свердловчанин «утопил» свой iPhone в унитазе, только чтобы он не достался судебным приставам. Телефон пытались арестовать в счет долга в 60 тысяч рублей. Приставов не огорчила потеря iPhone и они арестовали автомобиль должника.
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