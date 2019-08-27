Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловчанин потерял «Челябинца» за долг в два миллиона

09:17, 27 Август 2019
pshkuushhzv.jpg
Фото: пресс-служба УФССП
Приставы забрали у мужчины автокран.
Житель Белоярского района задолжал два миллиона рублей. График выплат он просрочил, поэтому к нему нагрянули районные судебные приставы. У мужчины оказался автокран «Челябинец», который и арестовали в счет погашения долга, сообщил в пресс-службе регионального УФССП. Если владелец не выплатит два миллиона рублей, технику спустят на торгах Росимущества, а полученные деньги вернут взыскателю.

Другой свердловчанин «утопил» свой iPhone в унитазе, только чтобы он не достался судебным приставам. Телефон пытались арестовать в счет долга в 60 тысяч рублей. Приставов не огорчила потеря iPhone и они арестовали автомобиль должника.
«Мэр свой личный бренд отдал на аутсорсинг»
Бывший вице-мэр Екатеринбурга — о Высокинском.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Свердловчанин потерял «Челябинца» за долг в два миллиона »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, УФССП, судебные приставы, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Александр Рогов больше не говорит о трендах
30 августа в 19:30
С Александр Рогов
Татьяна Лазарева о свободе
28 августа в 19:30
С Татьяна Лазарева
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.