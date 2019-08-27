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Суд вернул свердловчанку в очередь на жилье

15:51, 27 Август 2019
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Фото: pixabay
Женщина, страдающая тяжелым хроническим заболеванием, проживала с двумя детьми и братом в квартире матери.

Суд восстановил свердловчанку в очереди на получение жилья. Елена из Первоуральска, страдающая тяжелым хроническим заболеванием, проживала с двумя детьми и братом в квартире матери, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда.

В 2011 году ее мужа признали малоимущим и поставили на учет как нуждающегося в жилом помещении. Вскоре у пары родились дети и семью из четырех человек включили во внеочередной список. В 2014 году супруг Елены умер. А в январе 2019 года Елену сняли с жилищного учета. Комиссия решила, что в состав семьи входят не три человека, а пять.

Женщина обратилась в Первоуральский суд с иском к администрации, не согласившись с тем, что ее сняли с учета. Ее требования были удовлетворены. С таким решением не согласился ответчик и обжаловал его в Свердловском областном суде. Тот оставил решение без изменений.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, жилье, суд, Свердловский областной суд
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