Суд вернул свердловчанку в очередь на жилье

Суд восстановил свердловчанку в очереди на получение жилья. Елена из Первоуральска, страдающая тяжелым хроническим заболеванием, проживала с двумя детьми и братом в квартире матери, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда.

В 2011 году ее мужа признали малоимущим и поставили на учет как нуждающегося в жилом помещении. Вскоре у пары родились дети и семью из четырех человек включили во внеочередной список. В 2014 году супруг Елены умер. А в январе 2019 года Елену сняли с жилищного учета. Комиссия решила, что в состав семьи входят не три человека, а пять.

Женщина обратилась в Первоуральский суд с иском к администрации, не согласившись с тем, что ее сняли с учета. Ее требования были удовлетворены. С таким решением не согласился ответчик и обжаловал его в Свердловском областном суде. Тот оставил решение без изменений.