Сокращение свердловских акушеров отменили после обращения Путину
17:24, 27 Август 2019
Приказ главврача не был согласован с минздравом.
Главврач Качканарской больницы отменила приказ о сокращении акушерско-гинекологического отделения, сотрудники которого записали открытое обращение Владимиру Путину. Информацию об этом ЕТВ подтвердили в пресс-службе регионального минздрава. Оказалось, что приказ главврача не был согласован с ведомством. Когда об этом узнали, он был отменен.
О происходящем в больнице сообщили медсестры и уборщицы отделения, которые попали под сокращение. В ролике они рассказали, что гинекологическое отделение решили совместить с родомом, что нельзя делать по СанПину. Также медики пожаловались на низкие зарплаты и вредные условия труда.
Напомним, похожая ситуация произошла в Центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила. Шесть врачей хирургического отделения решили одновременно уволиться из-за низких зарплат. После этого переговоры с врачами начал региональный минздрав, губернатор Куйвашев созвал срочное совещанием с участием министра. На сегодняшний день, двое хирургов уже передумали увольняться.
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