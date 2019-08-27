Сокращение свердловских акушеров отменили после обращения Путину

Главврач Качканарской больницы отменила приказ о сокращении акушерско-гинекологического отделения , сотрудники которого записали открытое обращение Владимиру Путину. Информацию об этом ЕТВ подтвердили в пресс-службе регионального минздрава. Оказалось , что приказ главврача не был согласован с ведомством. Когда об этом узнали , он был отменен.





, которые попали под сокращение. В ролике они рассказали , что гинекологическое отделение решили совместить с родомом , что нельзя делать по СанПину. Также медики пожаловались на низкие зарплаты и вредные условия труда. О происходящем в больнице сообщили медсестры и уборщицы отделениякоторые попали под сокращение. В ролике они рассказаличто гинекологическое отделение решили совместить с родомомчто нельзя делать по СанПину. Также медики пожаловались на низкие зарплаты и вредные условия труда.



