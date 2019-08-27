Сквер первых строителей МЖК открыли после реконструкции

Реконструкция сквера продолжится в 2020 году. По словам мэра Александра Высокинского , который перерезал красную ленточку , на втором этапе продлят аллею и сделают парковку.

Проект снова будут утверждать с жителями района. Работы планируют начать в апреле. Мэр также пообещал вернуть на площадку танки.



