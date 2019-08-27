Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Сквер первых строителей МЖК открыли после реконструкции

15:16, 27 Август 2019
crdth.jpg
Фото: ЕТВ
Проект, стоимостью 14 миллионов рублей, изменили из-за бунта житлей ЖБИ, сообщает ЕТВ.
Сквер первых строителей МЖК открыли после реконструкции. Проект, стоимостью 14 миллионов рублей, сначала вызвал недовольство у жителей ЖБИ: им не понравилась идея сделать деревянный настил в амфитеатре. Аргументы мэра о том, что сидеть на камнях холодно они не восприняли, поэтому было решено оставить все как есть. Во время реконструкции с камней амфитеатра почистили граффити, обновили дорожки, проредили кусты и высадили газон. Также появилась галерея и сад камней.На выходе в парк поставили детскую и спортивн ю площадку с тренажерами. Покрытие не успело просохнуть, но сдерживать напор детей мэр Высокинский не смог.
«Мэр свой личный бренд отдал на аутсорсинг»
Высокинский глазами бывшего вице-мэра Екатериинбурга.
Реконструкция сквера продолжится в 2020 году. По словам мэра Александра Высокинского, который перерезал красную ленточку, на втором этапе продлят аллею и сделают парковку.
Проект снова будут утверждать с жителями района. Работы планируют начать в апреле. Мэр также пообещал вернуть на площадку танки.

Что об обновленном сквере думают жители, смотрите в трансляции ЕТВ:
Открытие сквера первых строителей на МЖК

"А на Жибайке - сосенки за "КОСКом" - пел T-Bass из EK-Playaz, вызывая патриотическую слезу. Сквер первых строителей МЖК - это форум, это сосны, это детство многих поколений. Именно поэтому вырубка каждой сосны - рана на сердце жителей ЖБИ.

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Сквер первых строителей МЖК открыли после реконструкции »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, мэр, благоустройство, реконструкция, сквер МЖК, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Парки и скверы Высокинского
События
Парки и скверы Высокинского
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Татьяна Лазарева о свободе
28 августа в 19:30
С Татьяна Лазарева
Александр Рогов больше не говорит о трендах
30 августа в 19:30
С Александр Рогов