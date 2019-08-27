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С начала сезона клещи присосались к 31 тысяче свердловчан

09:51, 27 Август 2019
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Фото: belive.ru
С подозрением на энцефалит госпитализировали 300 человек. 

С начала сезона от укуса клещей пострадали 31,6 тысячи свердловчан. Среди них 5,6 тысячи детей, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Наибольшую активность клещи проявляют в Талицком, Рефтинском, Асбестовском и Тугулымском городских округах. Из покусанных свердловчан 300 человек госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, боррелиоз подхватили 540 человек. В Екатеринбурге клещи покусали 10,7 тысячи человек.

Эпидемиологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовали 126 тысяч клещей. Вирус энцефалита был только у 180 особей — 1,5%, другие инфекции обнаружили в 34% проб. Жителям напоминают, что присосавщихся клещей можно удалить самостоятельно или обратиться в травмпункт, но потом насекомое нужно занести в пункты по приему клещей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , клещи, больница, Роспотребнадзор
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