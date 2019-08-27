«Остудить горячие головы»: глава Уралмаша — о конфликте с Покрасом
16:45, 27 Август 2019
Роман Кравченко заявил, что конфликт мог перерасти в рукоприкладство.
Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко рассказал о своем участии в конфликте вокруг работы Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки. О хэппенинге православных активистов он узнал от квартального района, после чего выехал на место. «Конфликт готов был перерасти в рукоприкладство. На площади находились не только представители „Стенограффии“ и православного сообщества, но и третья сила — представители Уралмаша, которые и нагнетали обстановку», — заявил Кравченко в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам Кравченко, тогда он принял решение перенести переговоры в районную администрацию. «Я вынужден был остудить горячие головы. Не было тех, кто мог бы погасить конфликт», — добавил он. На встрече договорились взять паузы и подумать о том, как изменить работу Покраса Лампаса. Среди предложений было превратить крест в меч или добавить перемычки, чтобы уйти от символа. Сейчас над возможными вариантами думает сам художник. Подробности конфликта читайте в истории ЕТВ:
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