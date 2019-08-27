«Остудить горячие головы»: глава Уралмаша — о конфликте с Покрасом

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко рассказал о своем участии в конфликте вокруг работы Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки. О хэппенинге православных активистов он узнал от квартального района , после чего выехал на место. « Конфликт готов был перерасти в рукоприкладство. На площади находились не только представители „ Стенограффии“ и православного сообщества , но и третья сила — представители Уралмаша , которые и нагнетали обстановку», — заявил Кравченко в эфире радио « Комсомольская правда».



