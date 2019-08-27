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«Обиженные лелеют в себе обиду»: Ройзман — о скандале с Лампасом

11:19, 27 Август 2019
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Фото: Покрас Лампас / Instagram
Экс-мэр Екатеринбурга убежден, что работа художника не могла никого оскорбить.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уверен, что супрематический крест на площади Первой Пятилетки «не задевал никого вообще». По словам политика, православные активисты «сумели обидеться в невынужденной ситуации».
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Тут вдруг откуда ни возьмись взялись православные и сказали: «Это крест, его нельзя попирать ногами». Им в ответ: «В городе тысячи и тысячи перекрестков, это тоже крест, все по ним ходят. А они: «Нет, здесь специально нарисовали крест, попираемый ногами». И началось. Сумели обидеться в невынужденной ситуации. Возбудить обиду. И уже им говорят: «Хрен с ним, пусть лучше ничего не будет». Это иллюстрация к пословице: «Заставь дурака Богу молиться».

Евгений Ройзман
блогер, общественный деятель
Ройзман прокомментировал попытки организаторов «Стенограффии» погасить конфликт: он считает, что «взвешенно к этой ситуации уже не подойти».
Евгений Ройзман
блогер, общественный деятель
Это как с «Матильдой», когда есть обиженные, которые лелеют в себе обиду, этот червячок внутри, не дают ему угаснуть. Это будет продолжаться. Понятно, оно как-то устаканится. Но [вывод такой:] научились обижаться, выискивать обиду, делать сами себе больно. Я считаю, эта история не задевала никого вообще. И если бы гудроном часть работы не закатали, так бы это все и стояло.
Евгений Ройзман
Конфликт из-за креста Покраса Лампаса начался еще в июле. Тогда коммунальщики чуть не закатали граффити в асфальт. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко назвал инцидент случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.

Работу в шесть тысяч квадратных метров пообещали восстановить, но к конфликту подключились православные активисты, которые сказали, что нельзя рисовать крест на асфальте. 25 августа на супрематическом кресте на Уралмаше собрались противники арт-объекта. Акция, заявленная как мирный хэппенинг «Не растопчи любовь», была такой только сначала. Но по завершении в адрес арт-директора «Стенограффии» Андрея Колоколова, который пришел на встречу, чтобы прояснить свою позицию, посыпались угрозы со стороны верующих активистов.

26 августа, Покрас Лампас должен был прилететь в Екатеринбург, чтобы восстановить работу, но не приехал. Организаторы «Стенограффии» заявили, что берут паузу для дискуссий и достижения компромисса. Администрация Екатеринбурга конфликт фактически проигнорировала — на пресс-конференцию не пришла вице-мэр Екатерина Куземка, изначально заявленная в качестве спикера. На встрече рабочей группы решили по конфликту, что крест с граффити уберут. Больше информации по теме в специальном разделе:

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Закрас Лампаса
Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, супрематический крест, Евгений Ройзман
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