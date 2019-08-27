«Обиженные лелеют в себе обиду»: Ройзман — о скандале с Лампасом

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Работу в шесть тысяч квадратных метров пообещали восстановить, но к конфликту подключились православные активисты, которые сказали, что нельзя рисовать крест на асфальте. 25 августа на супрематическом кресте на Уралмаше собрались противники арт-объекта. Акция, заявленная как мирный хэппенинг «Не растопчи любовь», была такой только сначала. Но по завершении в адрес арт-директора «Стенограффии» Андрея Колоколова, который пришел на встречу, чтобы прояснить свою позицию, посыпались угрозы со стороны верующих активистов.

26 августа, Покрас Лампас должен был прилететь в Екатеринбург, чтобы восстановить работу, но не приехал. Организаторы «Стенограффии» заявили, что берут паузу для дискуссий и достижения компромисса. Администрация Екатеринбурга конфликт фактически проигнорировала — на пресс-конференцию не пришла вице-мэр Екатерина Куземка, изначально заявленная в качестве спикера. На встрече рабочей группы решили по конфликту, что крест с граффити уберут. Больше информации по теме в специальном разделе: