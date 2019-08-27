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На Кольцовской таможне остановили любопытного китайца с камерами

11:52, 27 Август 2019
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Фото: Уральское таможенное управление
Мужчина вез технику на свое производство, но забыл задекларировать.

Кольцовские таможенники нашли в багаже у пассажира из Китая шесть камер видеонаблюдения. К технике прилагались восемь блоков питания, восемь кронштейнов и сетевой кабель. Вес багажа составил 18 килограммов. Инспекторам мужчина рассказал, что у него есть производство в Перми. Камеры он купил, чтобы наблюдать за процессом, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления. Так как товар не предназначался для личного пользования, пассажир должен был оставить его на хранение, а потом задекларировать. Технику изъяли и направили на экспертизу для определения стоимости. Нарушителю грозит штраф.

Недавно кольцовские таможенники отобрали у пассажира из Таджикистана горную курочку, на которую не оформили документы. Ее сутки откармливали сотрудники таможни, а потом отправили обратно в Душанбе.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Кольцовская таможня, Кольцово, Екатеринбург
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