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Концерт Нетребко в Екатеринбурге проведет звезда федеральных каналов

10:10, 27 Август 2019
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Фото: Instagam Марина Ким
Марина Ким официально откроет конгресс-холл. 
Ведущей концерта Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в новом конгресс-холле станет звезда федеральных каналов Марина Ким. С 2007 года она была ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия», а в 2014 году перешла на «Первый канал» в качестве ведущей утренней программы. Концерт оперных исполнителей пройдет в сопровождении уральского филармонического оркестра. Дирижировать музыкантами будет итальянец Ядер Биньямини.

Концерт состоится 30 августа. Конгресс-холл начнет принимать зрителей с 17:00, а официальная церемония открытия площадки начнется в 18.30. Для зрителей будет отрыт второй заезд в выставочный комплекс со стороны Сибирского тракта.

Ранее мы рассказывали, как пройдет концерт с Нетребко в МВЦ«Екатеринбург-ЭКСПО». Самые дорогие билеты на выступление оперных певцов стоят 49 тысяч рублей, а самые дешевые — 1990 рублей. Когда ЕТВ писал о начале продажи билетов в мае, самая высокая стоимость была 39 тысяч рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, опера, ЭКСПО, Конгресс-холл, Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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