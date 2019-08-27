Концерт Нетребко в Екатеринбурге проведет звезда федеральных каналов

Ведущей концерта Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в новом конгресс-холле станет звезда федеральных каналов Марина Ким. С 2007 года она была ведущей программы « Вести» на телеканале « Россия», а в 2014 году перешла на « Первый канал» в качестве ведущей утренней программы. Концерт оперных исполнителей пройдет в сопровождении уральского филармонического оркестра. Дирижировать музыкантами будет итальянец Ядер Биньямини.





Концерт состоится 30 августа. Конгресс-холл начнет принимать зрителей с 17:00 , а официальная церемония открытия площадки начнется в 18.30. Для зрителей будет отрыт второй заезд в выставочный комплекс со стороны Сибирского тракта.



