Екатеринбурженку оштрафовали за липовую прописку первоклассника

Екатеринбурженка заплатит штраф за поддельную справку о прописке первоклассника. Женщина подала липовый документ в школу № 25 через Центр муниципальных услуг. Прокуратура запросила информацию о регистрации в полиции. Там сообщили, что маме ребенка не выдавали справку.

Подсудимая полностью признала свою вину, поэтому суд прекратил рассматривать дело и назначил женщине штраф за использование заведомо подложного документа, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.