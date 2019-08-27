Екатеринбурженку оштрафовали за липовую прописку первоклассника
Екатеринбурженка заплатит штраф за поддельную справку о прописке первоклассника. Женщина подала липовый документ в школу № 25 через Центр муниципальных услуг. Прокуратура запросила информацию о регистрации в полиции. Там сообщили, что маме ребенка не выдавали справку.
Подсудимая полностью признала свою вину, поэтому суд прекратил рассматривать дело и назначил женщине штраф за использование заведомо подложного документа, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Кроме того, за поддельную прописку ребенка оштрафовали другого родителя. Мужчина предоставил в школу № 69 липовую справку, чтобы получить место для первоклассника именно в этом учебном заведении. Сейчас расследуются уголовные дела по двум другим аналогичным преступлениям: поддельные справки оказались в школах № 11 и 23. О них мы рассказывали ранее.
Напомним, в 2019 году в Екатеринбурге случился аврал с приемом в первые классы. Желающих записаться оказалось гораздо больше, чем мест в школах, поэтому администрация начала думать, что делать со всеми детьми. Родителям предложили возить первоклашек в другие районы на специальных автобусах или ввести в школах две-три смены, но эти варианты никого не устроили.