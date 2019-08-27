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Два из шести хирургов свердловской больницы передумали увольняться

14:19, 27 Август 2019
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Фото: pixabay
Врачи ЦГБ №1 Нижнего Тагила изменили решение после разговора со свердловским министром здравоохранения Андреем Цветковым.

Два хирурга из Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении после того, как в город приехал свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков. «Два человека действительно отказались увольняться после разговора с министром. Он вызывал каждого специалиста в кабинет и общался с ним один на один», — рассказали ЕТВ в пресс-службе нижнетагильской больницы.

Напомним, шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле одновременно уволились. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.

После массового увольнения пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков объяснил, что поликлиника не останется без врачей. Он пообещал, что министерство разберется в ситуации и найдет адекватное решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией. Вчера, 26 августа, один из хирургов передумал увольняться.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, увольнение, министр, врачи, Нижний Тагил, хирург, Свердловская область
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