Два из шести хирургов свердловской больницы передумали увольняться

Два хирурга из Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении после того, как в город приехал свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков. «Два человека действительно отказались увольняться после разговора с министром. Он вызывал каждого специалиста в кабинет и общался с ним один на один», — рассказали ЕТВ в пресс-службе нижнетагильской больницы.

Напомним, шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле одновременно уволились. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.

После массового увольнения пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков объяснил, что поликлиника не останется без врачей. Он пообещал, что министерство разберется в ситуации и найдет адекватное решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией. Вчера, 26 августа, один из хирургов передумал увольняться.