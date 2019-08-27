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Аналитики нашли для екатеринбуржцев лучшую работу

08:52, 27 Август 2019
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Фото: flickr
Эксперты составили топ-5 вакансий уральской столицы за август.

Аналитики посчитали, какие хорошие вакансии есть для екатеринбуржцев в августе, и выделили пять топовых предложений по работе. Первую строчку занимает директор фармацевтического предприятия, пишет Superjob. Его зарплата колеблется в пределах 200-350 тысяч рублей, но чтобы получить работу, новому директору нужно иметь опыт управления фармацевтической компанией со штатом от 500 человек, владеть основами менеджмента и бизнес-планирования, не бояться командировок и ненормированного рабочего дня.

Второе место эксперты отдали программисту ЦФБ. За свой труд он может получит от 120 до 150 тысяч рублей, но при этом должен иметь опыт работы с ЦФТ-Банком не меньше года. Бронза досталась менеджеру B2B направления, который займется смазочными материалами и автомобильными шинами. Кандидату, претендующему на эту должность, обещают от 90 тысяч рублей, но при условии, что он два года проработал на рынке шин. Также претендент должен быть готов к разъездам.

Пятое место занял директор филиала с зарплатой от 70 тысяч рублей. Он обязан иметь высшее экономическое или торговое образование, опыт управления розничными магазинами от двух лет, знать специфику fashion-рынка. Кроме того, директору филиала тоже предстоят командировки.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , работа, аналитика, зарплата, деньги, рейтинг
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