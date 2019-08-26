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Варламов призвал мэрию остановить беспредел в Екатеринбурге

15:44, 26 Август 2019
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Фото: STENOGRAFFIA / «ВКонтакте»
Блогер считает, что молчание чиновников и РПЦ обостряет конфликт вокруг работы Покраса Лампаса. 
Блогер Илья Варламов призвал остановить конфликт вокруг граффити Покраса Лампаса в Екатеринбурге. По его словам, самым опасным в этой ситуации является молчание РПЦ, правоохранительных органов и городских властей. «Пока с их молчаливого согласия происходит беспредел. Он очень быстро прогрессирует как раз в атмосфере молчаливого согласия властей», — заявил блогер.

Решение Покраса Лампаса повременить с реставрацией работы на Уралмаше Варламов посчитал мудрым шагом. «Но это тот случай, когда само не рассосется. Если сегодня не дать оценку деятельности подобных активистов, завтра будет поздно».

Напомним, в воскресенье, 25 июня, православные активисты провели акцию на Уралмаше. Они выстроились вокруг супрематического креста в футболках с надписью: «Крест — символ победы Христа над смертью». К ним присоединились неизвестные агрессоры, пригрозившие расправой художнику. Организаторы «Стенограффии» заявили, что берут паузу для дискуссий и достижения компромисса. Администрация Екатеринбурга конфликт фактически проигнорировала — на пресс-конференцию не пришла вице-мэр Екатерина Куземка, изначально заявленная в качестве спикера.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, уличное искусство, православие, покрас, Екатеринбург, Покрас Лампас, Илья Варламов
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