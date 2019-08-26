Варламов призвал мэрию остановить беспредел в Екатеринбурге

Блогер Илья Варламов призвал остановить конфликт вокруг граффити Покраса Лампаса в Екатеринбурге. По его словам , самым опасным в этой ситуации является молчание РПЦ , правоохранительных органов и городских властей. « Пока с их молчаливого согласия происходит беспредел. Он очень быстро прогрессирует как раз в атмосфере молчаливого согласия властей», — заявил блогер.





Решение Покраса Лампаса повременить с реставрацией работы на Уралмаше Варламов посчитал мудрым шагом. « Но это тот случай , когда само не рассосется. Если сегодня не дать оценку деятельности подобных активистов , завтра будет поздно».





Напомним , в воскресенье , 25 июня , православные активисты провели акцию на Уралмаше. Они выстроились вокруг супрематического креста в футболках с надписью: « Крест — символ победы Христа над смертью». К ним присоединились неизвестные агрессоры , пригрозившие расправой художнику. Организаторы « Стенограффии» заявили , что берут паузу для дискуссий и достижения компромисса. Администрация Екатеринбурга конфликт фактически проигнорировала — на пресс-конференцию не пришла вице-мэр Екатерина Куземка , изначально заявленная в качестве спикера.



