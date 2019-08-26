Свердловскому ветерану вернут квартиру, перепроданную дважды

Ветерану Великой отечественной войны вернули квартиру в Екатеринбурге , которую присвоили мошенники. Его жилье было дважды продано по договору купли-продажи. В 2015 году квартиру якобы купила знакомая пожилого мужчины — но вот 2,9 миллиона рублей он за нее так и не получил. В 2018 году помещение снова продали уже незнакомому лицу. И снова без фактической оплаты.



