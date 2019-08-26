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Свердловскому ветерану вернут квартиру, перепроданную дважды

12:50, 26 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Мошенники заключили сделку, но оставили пожилого мужчину без денег. 
Ветерану Великой отечественной войны вернули квартиру в Екатеринбурге, которую присвоили мошенники. Его жилье было дважды продано по договору купли-продажи. В 2015 году квартиру якобы купила знакомая пожилого мужчины — но вот 2,9 миллиона рублей он за нее так и не получил. В 2018 году помещение снова продали уже незнакомому лицу. И снова без фактической оплаты.

Свердловская прокуратура подала иск с требованием признать сделку недействительной. Все требования полностью удовлетворили. Теперь квартиру должны вернуть в собственность ветерана, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Расследование еще продолжается.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, продажа, сделка, квартира, ветеран, Свердловская область
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