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Свердловский детсад заплатит 100 тысяч за сломанную ногу ребенка

09:13, 26 Август 2019
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Фото: pixabay
Девочка пострадала во время прогулки.

Черемышский детский сад заплатит 100 тысяч рублей компенсации родителям девочки за перелом ноги. В феврале 2019 года пятилетняя малышка пошла на прогулку с остальными воспитанниками и сломала во время нее левую бедренную кость. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, травма оказалась тяжелой для юной свердловчанки.

Прокуратура подала иск в Камышловский районный суд, в котором потребовала, чтобы детский сад возместил ущерб ребенку. Суд согласился с ведомством и заставил дошкольное учреждение выплатить 100 тысяч рублей морального вреда.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, перелом, компенсация, Детский сад , прокуратура Свердловской области, суд, Свердловская область
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