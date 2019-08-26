Свердловский детсад заплатит 100 тысяч за сломанную ногу ребенка

Черемышский детский сад заплатит 100 тысяч рублей компенсации родителям девочки за перелом ноги. В феврале 2019 года пятилетняя малышка пошла на прогулку с остальными воспитанниками и сломала во время нее левую бедренную кость. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, травма оказалась тяжелой для юной свердловчанки.

Прокуратура подала иск в Камышловский районный суд, в котором потребовала, чтобы детский сад возместил ущерб ребенку. Суд согласился с ведомством и заставил дошкольное учреждение выплатить 100 тысяч рублей морального вреда.