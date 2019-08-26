Свердловская молодежь стала больше интересоваться рабочими профессиями

Свердловская молодежь стала больше интересоваться рабочими и производственными профессиями. За последний год 2,5% уральцев в возрасте от 18 до 25 лет разместили резюме в сфере «Производство», еще 2,1% — в категории «Рабочий персонал», посчитали аналитики Head Hunter. Свердловчане в возрасте от 25 до 35 лет тоже интересуются производством и рабочей сферой. Из них 7,2% опубликовали резюме в первой категории и 3,6% во второй.

Три года назад статистика была другой. Тогда 1,3% молодежи хотели трудиться на производстве, 1,4% — в сфере «Рабочий персонал». Свердловчане постарше тоже интересовались этими сферами меньше: 5,8% и 1,9% в каждой категории.

При этом начальство недовольно работниками со средним и средне-специальным образованием: 38% опрошенных заявили, что соискателям не хватает квалификации.