Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловская молодежь стала больше интересоваться рабочими профессиями

09:58, 26 Август 2019
adult-1866533_960_720.jpg
Фото: pixabay
Несмотря на интерес соискателей, 38% руководителей считают, что сотрудники не обладают необходимыми навыками.

Свердловская молодежь стала больше интересоваться рабочими и производственными профессиями. За последний год 2,5% уральцев в возрасте от 18 до 25 лет разместили резюме в сфере «Производство», еще 2,1% — в категории «Рабочий персонал», посчитали аналитики Head Hunter. Свердловчане в возрасте от 25 до 35 лет тоже интересуются производством и рабочей сферой. Из них 7,2% опубликовали резюме в первой категории и 3,6% во второй.

Три года назад статистика была другой. Тогда 1,3% молодежи хотели трудиться на производстве, 1,4% — в сфере «Рабочий персонал». Свердловчане постарше тоже интересовались этими сферами меньше: 5,8% и 1,9% в каждой категории.

При этом начальство недовольно работниками со средним и средне-специальным образованием: 38% опрошенных заявили, что соискателям не хватает квалификации.

Прожекты Высокинского
О чем мечтает мэр Екатеринбурга и как на это реагируют чиновники, урбанисты и горожане — в материале
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловская молодежь стала больше интересоваться рабочими профессиями»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, производство, рабочие, аналитика, Head Hunter, профессия, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
В школу без телефона
26 августа в 19:00
С Миля Аксенова, Татьяна Дорохова
Гости Екатеринбурга
Анатолий Белый. Кинопоэзия
Анатолий Белый. Кинопоэзия
От Евгении Лемесевой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.