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Уралец «утопил» iPhone в унитазе, чтобы остаться без долга в 60 тысяч

09:29, 26 Август 2019
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Фото: pixabay
Вместо телефона приставы арестовали Chevrolet Cruze.

Житель села Обуховское «утопил» iPhone, чтобы он не достался судебным приставам. Мужчина задолжал знакомому 60 тысяч рублей, и выплачивать деньги не собирался. Его пригласили в отдел судебных приставов, где свердловчанин снова отказался погашать долг. Тогда у мужчины попросили телефон, по которому он общался без остановки на приеме. Уралец вышел в туалет, а когда вернулся, заявил, что утопил свой iPhone в унитазе.

Но у мужчины был автомобиль Chevrolet Cruze, который уже запретили регистрировать, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Теперь машину арестовали и собрались отправить на стоянку, но должник понял, что ему придется идти домой пешком, и решил, что 60 тысяч рублей не так уж и много. Через несколько минут свердловчанин погасил долг в банке.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, долги, арест, телефон, УФССП по Свердловской области, Свердловская область
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