Свердловчане получили ключи от квартир в ЖК «Оптимист»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил дольщикам жилого комплекса «Оптимист» в Первоуральске ключи от квартир. Глава региона поздравил свердловчан с новосельем и пожелал долгих и радостных лет жизни в новом жилье, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики.

Напомним, строительство 17-этажного комплекса на 210 квартир не могли завершить с 2016 года, и только сейчас сдали дом. Квартиры, которые приобрели дольщики, компания «БЗСКСтройИнвест» начала возводить летом 2015 года. Предполагалось, что свердловчане, среди которых бюджетники, многодетные семьи и пенсионеры, справят новоселье в 2017 году. Но через год после начала строительства у застройщика кончились деньги и на площадке воцарилась тишина. Без жилья тогда остались 100 дольщиков.

Позднее Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования получило разрешение на продолжение строительства и закончило работу на объекте. В квартирах выполнили чистовую отделку, благоустроили придомовую территорию.