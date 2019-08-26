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Свердловчане получили ключи от квартир в ЖК «Оптимист»

18:11, 26 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Дольщики ждали квартиры в долгострое с 2015 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил дольщикам жилого комплекса «Оптимист» в Первоуральске ключи от квартир. Глава региона поздравил свердловчан с новосельем и пожелал долгих и радостных лет жизни в новом жилье, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики.

Напомним, строительство 17-этажного комплекса на 210 квартир не могли завершить с 2016 года, и только сейчас сдали дом. Квартиры, которые приобрели дольщики, компания «БЗСКСтройИнвест» начала возводить летом 2015 года. Предполагалось, что свердловчане, среди которых бюджетники, многодетные семьи и пенсионеры, справят новоселье в 2017 году. Но через год после начала строительства у застройщика кончились деньги и на площадке воцарилась тишина. Без жилья тогда остались 100 дольщиков.

Позднее Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования получило разрешение на продолжение строительства и закончило работу на объекте. В квартирах выполнили чистовую отделку, благоустроили придомовую территорию.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Первоуральск, долгострой, ЖК "Оптимист", квартиры, Евгений Куйвашев
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