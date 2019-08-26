Прокуратура начала проверку после увольнения уральских хирургов

Свердловская прокуратура проверит соблюдение трудовых прав в больнице Нижнего Тагила , из которой решили уволиться все хирурги. Инспекция приедет в учреждение 28 августа , чтобы поговорить с медиками. Они недовольны низкими зарплатами при слишком высокой загрузке. Всю информацию обещают проверить , сообщили в пресс-службе ведомства.



