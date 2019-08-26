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Прокуратура начала проверку после увольнения уральских хирургов

16:56, 26 Август 2019
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Фото: pixabay
В больнице Нижнего Тагила поднимут информацию о зарплатах.
Свердловская прокуратура проверит соблюдение трудовых прав в больнице Нижнего Тагила, из которой решили уволиться все хирурги. Инспекция приедет в учреждение 28 августа, чтобы поговорить с медиками. Они недовольны низкими зарплатами при слишком высокой загрузке. Всю информацию обещают проверить, сообщили в пресс-службе ведомства.

Шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявление об увольнении 22 августа. К решению проблемы подключился региональный минздрав. В случае увольнения врачей, их пообещали заменить специалистами из других городов. Сегодня стало известно, что один из хирургов передумал уходить из больницы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, прокуратура, увольнение, хирурги, Свердловская область
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