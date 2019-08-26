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Один из шести свердловских хирургов передумал увольняться

16:10, 26 Август 2019
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Фото: pixabay
Пятеро других взяли время на размышление.

Один из шести свердловских хирургов, подавших заявление об увольнение, отозвал бумагу и готов вернуться на работу. Остальные врачи взяли время подумать — до конца недели. Об этом ЕТВ сообщил пресс-секретарь свердловского министерства здравоохранения Константин Шестаков.

Напомним, шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле одновременно уволились. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.

После массового увольнения пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков объяснил, что поликлиника не останется без врачей. Он пообещал, что министерство разберется в ситуации и найдет адекватное решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, врачи, хирурги, Нижний Тагил
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