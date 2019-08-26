Один из шести свердловских хирургов передумал увольняться

Один из шести свердловских хирургов, подавших заявление об увольнение, отозвал бумагу и готов вернуться на работу. Остальные врачи взяли время подумать — до конца недели. Об этом ЕТВ сообщил пресс-секретарь свердловского министерства здравоохранения Константин Шестаков.

Напомним, шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле одновременно уволились. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.

После массового увольнения пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков объяснил, что поликлиника не останется без врачей. Он пообещал, что министерство разберется в ситуации и найдет адекватное решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией.