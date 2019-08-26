«Нужно наладить диалог»: Покрас пообещал вернуться в Екатеринбург
Покрас Лампас заявил, что супрематический крест на Уралмаше не будут закрашивать. В то же время художник не стал опровергать, что работу придется переделать. До пресс-конференции режиссер Сергий Алиев сказал, что «это изображение не останется», сославшись на беседу с организаторами «Стенограффии».
«Когда мы с командой фестиваля „Стенограффия“ наблюдали за событиями, реакциями в соцсетях, приняли решение, что нужно наладить диалог, прежде чем начнется восстановление работы. Наша задача — не строить конфликты, не провоцировать даже немногочисленную часть населения, которая не хочет говорить об искусстве. Мы получили огромное число благодарностей за проект, поэтому вдвойне грустно видеть провокационные видео в интернете. Мы считаем, что нужно ответить на все вопросы и организовать в скором времени мой приезд», — сказал Лампас.
По мнению художника, работа вышла за пределы локального проекта, к ней приковано внимание всей России. «Мы не можем закрасить работу. В России очень мало проектов такого масштаба. Не хотим давать преждевременные заявления. Тысячи человек говорят, что мы рады, а десятки говорят, что оскорбились. Я уверен, что мы все делаем максимально классно», — подчеркнул Покрас Лампас. «Я в плане конфликтов очень опытный. Мне присылают некоторые записи и сообщения. Но меня очень сложно испугать, и у меня большая поддержка», — добавил каллиграфист.
Организаторы «Стенограффии» неоднократно повторили, что взяли паузу для дискуссий и достижения компромисса. «Хочу внести ясность. Выглядит так, что православные гнобят художников. Но православное сообщество вело себя корректно. Они вышли на конструктивный диалог. Нарисовались определенные персонажи, которые увели ситуацию в негативное русло», — сообщил сооснователь фестиваля Андрей Колоколов.
Координатор «Стенограффии» Анна Клец сказала, что сроки восстановления работы не определены: «Договоренностей пока никаких нет [о словах Алиева, что крест уберут — прим. ЕТВ]. Покрас старается идти на диалог. Это все не точно. Мы хотим сделать так, как будет лучше. Это всего лишь один из выходов из ситуации». По ее словам, организаторы фестиваля будут разговаривать «с людьми, которые вышли на хэппенинг».
Администрация Екатеринбурга фактически проигнорировала пресс-конференцию. Изначально заявлялось, что с журналистами поговорит вице-мэр Екатерина Куземка. Но в итоге пришла только Мария Ермакова, директор МУП «Столица Урала».
ЕТВ следит за ситуацией вокруг супрематического креста. О работе Лампаса вы можете почитать в нашей истории ниже.