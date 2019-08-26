«Нужно наладить диалог»: Покрас пообещал вернуться в Екатеринбург

Покрас Лампас заявил, что супрематический крест на Уралмаше не будут закрашивать. В то же время художник не стал опровергать, что работу придется переделать. До пресс-конференции режиссер Сергий Алиев сказал, что «это изображение не останется», сославшись на беседу с организаторами «Стенограффии».

«Когда мы с командой фестиваля „Стенограффия“ наблюдали за событиями, реакциями в соцсетях, приняли решение, что нужно наладить диалог, прежде чем начнется восстановление работы. Наша задача — не строить конфликты, не провоцировать даже немногочисленную часть населения, которая не хочет говорить об искусстве. Мы получили огромное число благодарностей за проект, поэтому вдвойне грустно видеть провокационные видео в интернете. Мы считаем, что нужно ответить на все вопросы и организовать в скором времени мой приезд», — сказал Лампас.

По мнению художника, работа вышла за пределы локального проекта, к ней приковано внимание всей России. «Мы не можем закрасить работу. В России очень мало проектов такого масштаба. Не хотим давать преждевременные заявления. Тысячи человек говорят, что мы рады, а десятки говорят, что оскорбились. Я уверен, что мы все делаем максимально классно», — подчеркнул Покрас Лампас. «Я в плане конфликтов очень опытный. Мне присылают некоторые записи и сообщения. Но меня очень сложно испугать, и у меня большая поддержка», — добавил каллиграфист.