«Нас убедили, что люди видят крест»: почему «Стенограффия» сдалась

Координатор фестиваля « Стенограффия» Анна Клец в эфире ЕТВ рассказала , почему организаторы решили изменить работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Эскиз рисунка изначально был согласован и администрацией и епархией Екатеринбурга. По словам Анны Клец , организаторы не видели в ней религиозной подоплеки и не рассчитывали , что она станет причиной конфликта. Восстановить все в прежнем виде обещали еще в пятницу , 23 августа. Но после переговоров с несколькими православными активистами , которые устроили хэппенинг на Уралмаше , все изменилось.





« Не думали , что триггернет людей. Мы получили официальные документы , что это объект искусства. Для неправославных людей это просто геометрическая фигура. Но есть люди , которые активно доносили до нас свою позицию. Нас убедили , что они действительно видят в этом крест. Мы относимся к ним с уважением как к жителям. Поэтому решили делать искусство , а не провокацию», — заявила Анна Клец.



