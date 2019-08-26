«Нас убедили, что люди видят крест»: почему «Стенограффия» сдалась
19:41, 26 Август 2019
Организаторы заявили, что форма не была принципиальна для автора.
Координатор фестиваля «Стенограффия» Анна Клец в эфире ЕТВ рассказала, почему организаторы решили изменить работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Эскиз рисунка изначально был согласован и администрацией и епархией Екатеринбурга. По словам Анны Клец, организаторы не видели в ней религиозной подоплеки и не рассчитывали, что она станет причиной конфликта. Восстановить все в прежнем виде обещали еще в пятницу, 23 августа. Но после переговоров с несколькими православными активистами, которые устроили хэппенинг на Уралмаше, все изменилось.
«Не думали, что триггернет людей. Мы получили официальные документы, что это объект искусства. Для неправославных людей это просто геометрическая фигура. Но есть люди, которые активно доносили до нас свою позицию. Нас убедили, что они действительно видят в этом крест. Мы относимся к ним с уважением как к жителям. Поэтому решили делать искусство, а не провокацию», — заявила Анна Клец.
Сейчас Покрас Лампас ищет варианты, которые помогут ему сохранить работу, но уйти от формы креста, которая не понравилась активистам. «Форма не была принципиальна для художника или организаторов фестиваля. Большой шаг, что мы помирились».
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