Начальник управления культуры Екатеринбурга эмигрирует в МХАТ

Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покидает свой пост. На своей странице в Facebook она сообщила , что переходит на работу в МХАТ имени Горького. Ей предложили занять в учреждении должность исполнительного директора и заместителя продюсера Эдуарда Боякова. « Сегодня государство наделяет этот легендарный российский театр миссией возрождения исконных традиций отечественного театрального искусства , традиций Театра-Дома , театра , работающего на энергии национальных ценностей и этических норм», — сообщилв Татьяна Ярошевская.





Татьяна Ярошевская проработала в управлении культуры 14 лет. Она была одной из немногочисленных чиновников , которые сохранили свои должности после смены городской команды.



