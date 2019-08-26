Начальник управления культуры Екатеринбурга эмигрирует в МХАТ
19:05, 26 Август 2019
Одна из старожил мэрии Татьяна Ярошевская станет заместителем Эдуарда Боякова.
Начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покидает свой пост. На своей странице в Facebook она сообщила, что переходит на работу в МХАТ имени Горького. Ей предложили занять в учреждении должность исполнительного директора и заместителя продюсера Эдуарда Боякова. «Сегодня государство наделяет этот легендарный российский театр миссией возрождения исконных традиций отечественного театрального искусства, традиций Театра-Дома, театра, работающего на энергии национальных ценностей и этических норм», — сообщилв Татьяна Ярошевская.
Татьяна Ярошевская проработала в управлении культуры 14 лет. Она была одной из немногочисленных чиновников, которые сохранили свои должности после смены городской команды.
«Культура города жизнеспособна даже в тех сложных обстоятельствах, которые ей сегодня предлагаются и которые вызывают у меня противоречивые чувства. Знаю, что могла бы сделать для города и региона гораздо больше. Не боюсь выразить признательность моим «недоброжелателям» — ваши жесткие уроки и прекрасный тренаж мне еще пригодятся«
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