Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

На выезде из свердловских городов поймали 218 пьяных водителей 

10:48, 26 Август 2019
sdfsd.jpg
Фото: ГИБДД Свердловской области
Инспекторы дежурили три дня.
Сотрудники ГИБДД три дня ловили пьяных водителей в Свердловской области. Наряды дежурили на въездах и выездах из городов и в пригороде. С 22 по 25 августа инспекторы отстранили от управления 218 автомобилистов, 37 из них попались нетрезвыми не в первый раз. Еще 265 человек были за рулем без прав, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. На всех нарушителей составили административные протоколы. Пьяным водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет. Повторное нарушение грозит уголовным наказанием.

Свердловская госавтоинспекция поймала 64,5 тысячи пьяных водителей с начала 2019 года. Из них 1762 человека отказались проходить освидетельствование. Еще на 1180 уральцев завели уголовные дела за повторное управление автомобилем в пьяном виде.
Прожекты Высокинского
О чем мечтает мэр Екатеринбурга и как на это реагируют чиновники, урбанисты и горожане.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «На выезде из свердловских городов поймали 218 пьяных водителей »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Пьяный водитель, ГИБДД, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
Общество
Протестные дальнобойщики победили канаву и встретились с Юрием Деминым
ЕТВ побывал в уральском штабе дальнобойной революции и узнал о дальнейших планах борцов с «Платоном».
В школу без телефона
26 августа в 19:00
С Миля Аксенова, Татьяна Дорохова
Гости Екатеринбурга
Что будет с супрематическим крестом?
Что будет с супрематическим крестом?
От Светланы Зенковой
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.