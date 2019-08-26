На выезде из свердловских городов поймали 218 пьяных водителей
10:48, 26 Август 2019
Инспекторы дежурили три дня.
Сотрудники ГИБДД три дня ловили пьяных водителей в Свердловской области. Наряды дежурили на въездах и выездах из городов и в пригороде. С 22 по 25 августа инспекторы отстранили от управления 218 автомобилистов, 37 из них попались нетрезвыми не в первый раз. Еще 265 человек были за рулем без прав, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. На всех нарушителей составили административные протоколы. Пьяным водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет. Повторное нарушение грозит уголовным наказанием.
Свердловская госавтоинспекция поймала 64,5 тысячи пьяных водителей с начала 2019 года. Из них 1762 человека отказались проходить освидетельствование. Еще на 1180 уральцев завели уголовные дела за повторное управление автомобилем в пьяном виде.
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