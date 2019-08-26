На выезде из свердловских городов поймали 218 пьяных водителей 

Сотрудники ГИБДД три дня ловили пьяных водителей в Свердловской области. Наряды дежурили на въездах и выездах из городов и в пригороде. С 22 по 25 августа инспекторы отстранили от управления 218 автомобилистов , 37 из них попались нетрезвыми не в первый раз. Еще 265 человек были за рулем без прав , сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. На всех нарушителей составили административные протоколы. Пьяным водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет. Повторное нарушение грозит уголовным наказанием.