Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов 

Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила. Ситуацию обсудят с руководством больниц и профсоюзов , врачами и представителями минздрава. « Из отпуска вызван министр здравоохранения региона», — сообщил губернатор на своей странице в Instagram.





Шесть хирургов ЦКБ № 1 написали заявления об увольнении 22 августа , заявив о низких зарплатах и тяжелых условиях труда. К ситуации подключился минздрав и прокуратура. За ситуацией также следит Кремль. Без медицинского обслуживания жителей города обещают не оставлять в любом случае.