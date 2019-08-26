Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов
17:27, 26 Август 2019
Из отпуска вызвали министра здравоохранения.
Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила. Ситуацию обсудят с руководством больниц и профсоюзов, врачами и представителями минздрава. «Из отпуска вызван министр здравоохранения региона», — сообщил губернатор на своей странице в Instagram.
Шесть хирургов ЦКБ № 1 написали заявления об увольнении 22 августа, заявив о низких зарплатах и тяжелых условиях труда. К ситуации подключился минздрав и прокуратура. За ситуацией также следит Кремль. Без медицинского обслуживания жителей города обещают не оставлять в любом случае.
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губернатор Свердловской области
Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать. Как вы понимаете, в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам. В настоящий момент главное — чтобы ситуация не сказалась на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. Этого не случится.
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