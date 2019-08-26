Кремль следит за ситуацией со свердловскими хирургами
15:29, 26 Август 2019
Дмитрий Песков подчеркнул, что решать проблему должны местные власти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обратил внимание на массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле. В то же время спикер Кремля убежден, что решение проблемы — прерогатива региональных властей.
«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом», — цитируют Дмитрия Пескова РИА «Новости».
Шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле одновременно уволились. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты. ««Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.
После массового увольнения пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков объяснил, что поликлиника не останется без врачей. Он пообещал, что министерство разберется в ситуации и найдет адекватное решение.
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