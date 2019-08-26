Кремль следит за ситуацией со свердловскими хирургами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что Владимир Путин обратил внимание на массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле. В то же время спикер Кремля убежден , что решение проблемы — прерогатива региональных властей.

« Мы действительно все обратили внимание на информацию , которая оттуда появляется. Это , конечно , главным образом , вопрос для серьезной реакции региональной власти , областных властей , ну и , конечно , министерства здравоохранения. Поэтому они , безусловно , занимаются этим вопросом» , — цитируют Дмитрия Пескова РИА « Новости».

Шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле одновременно уволились. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты. ««Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.

После массового увольнения пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков объяснил, что поликлиника не останется без врачей. Он пообещал, что министерство разберется в ситуации и найдет адекватное решение.