Кейс «Матильды»: Екатеринбуржцы — об угрозах Лампасу от православных

Жители Екатеринбурга активно обсуждают очередной скандал , связанный с работой Покраса Лампаса на Уралмаше. Сначала супрематический крест пытались закатать в асфальт. Губернатор возмутился , мэр пообещал « надавать по шапке» ( правда обошлось без громких увольнений), а работу решили восстановить.





Хэппи енд не случился из-за акции , которая произошла на площади Первой пятилетки в эти выходные. Руководитель музея православной культуры в Екатеринбурге Оксана Иванова собрала людей в футболках « Не растопчи любовь» , чтобы поговорить о символике креста с организаторами « Стенограффии». Однако к ним подтянулись и агрессивно настроенные активисты. « Я измажу кровищей вот этих вот индейцев , сатанистов , здесь такой будет арт-объект!», — заявил неизвестный. После этого Покрас Лампас отложил свой визит в Екатеринбург. ЕТВ решил узнать , какого развития событий ждут жители города.





Сама Оксана Иванова заявила , что агрессоры не имеют никакого отношения к православным активистам и сделала свои выводы из переговоров с организаторами:





« Почитавши с утра заголовки некоторых наших местных сми пришла к выводу , что угрозы , прозвучавшие из уст арт-директора фестиваля „ Стенограффия“ Андрея Колоколова , реальны. Смысл его посыла нам был таков — Если вы не отступитесь и добьетесь отказа от реставрации работы Покраса , все сми напишут , что вы против искусства , современной молодежи и прогресса», — написала Оксана Иванова на странице в Facebook.





Региональный лидер « Открытой России» Владислав Постников считает , что активистка сама провоцирует неприязнь к православию у жителей города.