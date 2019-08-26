Кейс «Матильды»: Екатеринбуржцы — об угрозах Лампасу от православных
12:32, 26 Август 2019
Новое противостояние сравнивают с протестами против фильма Алексея Учителя и терактом в ККТ "Космос".
Жители Екатеринбурга активно обсуждают очередной скандал, связанный с работой Покраса Лампаса на Уралмаше. Сначала супрематический крест пытались закатать в асфальт. Губернатор возмутился, мэр пообещал «надавать по шапке» (правда обошлось без громких увольнений), а работу решили восстановить.
Хэппи енд не случился из-за акции, которая произошла на площади Первой пятилетки в эти выходные. Руководитель музея православной культуры в Екатеринбурге Оксана Иванова собрала людей в футболках «Не растопчи любовь», чтобы поговорить о символике креста с организаторами «Стенограффии». Однако к ним подтянулись и агрессивно настроенные активисты. «Я измажу кровищей вот этих вот индейцев, сатанистов, здесь такой будет арт-объект!», — заявил неизвестный. После этого Покрас Лампас отложил свой визит в Екатеринбург. ЕТВ решил узнать, какого развития событий ждут жители города.
Сама Оксана Иванова заявила, что агрессоры не имеют никакого отношения к православным активистам и сделала свои выводы из переговоров с организаторами:
«Почитавши с утра заголовки некоторых наших местных сми пришла к выводу, что угрозы, прозвучавшие из уст арт-директора фестиваля „Стенограффия“ Андрея Колоколова, реальны. Смысл его посыла нам был таков — Если вы не отступитесь и добьетесь отказа от реставрации работы Покраса, все сми напишут, что вы против искусства, современной молодежи и прогресса», — написала Оксана Иванова на странице в Facebook.
Региональный лидер «Открытой России» Владислав Постников считает, что активистка сама провоцирует неприязнь к православию у жителей города.
«Лично у меня до всей этой истории крест на площади Первой пятилетки вообще не ассоциировался с православием. И, думаю, у многих тоже. А сейчас он будет ассоциироваться с агрессивными православными, которые грозят залить кровью несогласных», — написал он в соцсетях.
Прожекты Высокинского
О чем мечтает мэр Екатеринбурга и как на это реагируют чиновники, урбанисты и горожане — в материале
Другие жители города связывают нынешнее противостояние с протестами против фильма Алексея Учителя «Матильда». Для Екатеринбурга это чуть не закончилось трагедией: противник фильма въехал на УАЗе, груженном легковоспламеняющимися жидкостями, во входную группу ККТ «Космос». Здание восстановили, а злоумышленника, который считал себя православным казаком, отправили на принудительное лечение.
Нафик Фамиев
депутат Заксобрания Свердловской области
Еще свежа память о том, как противники «Матильды» взрывали кино- концертный зал Космос. В Екатеринбурге, похоже, формируется штаб мракобесия. А власть пытается не замечать опасности и агрессии, предпочитая ходить на крестные ходы и поедать куличи
Автор «Главного канала Екатеринбурга» в Telegram Андрей Варкентин раскритиковал реакцию организаторов на новый конфликт. Он считает, что останавливать работы нет смысла — у РПЦ нет претензий к супрематическому кресту, а позицию художника поддерживает глава района, мэр и губернатор.
«У РПЦ даже официально претензий не было. Но вчера на Площадь вышла Оксана Иванова и несколько странных персонажей (сама Иванова кстати сказала, что она не с ними) и все поменялось. Интересно — кто надавил на организаторов?», — написал он на своем канале.
Противоположного мнения придерживается журналист Максим Путинцев. Он считает, что пауза — это правильное решение.
Максим Путинцев
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»
Пока здесь неспокойно, восстанавливать крест точно не следует. Для начала надо разобраться, кто стоит за угрозами. И даже если типа «никто» — это не значит, что на этих людей не надо обращать внимания. Кейс »Матильды» ровно об этом
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