Изображение креста уберут с граффити Покраса Лампаса на Уралмаше

Изображение креста уберут с граффити Покраса Лампаса на площади 1-й Пятилетки. Такое решение приняли на встрече в администрации Орджоникидзевского района, где сегодня, 26 августа, обсудили работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга. «Радует, что организаторы „Стенограффии“ и сам Покрас Лампас выразили готовность немного изменить арт-объект, чтобы он не задевал ни чьи чувства», — рассказал в Facebook глава района Роман Кравченко. Он заявил, что сейчас готовят предложения, которые позволят изменить крест художника.

Координатор «Стенограффии» Анна Клец подтвердила информацию о том, что креста на Уралмаше не будет. «Художник видит, что это вызывает конфликт. Поэтому он решил убрать крест из своей работы», — объяснила Клец.