Изображение креста уберут с граффити Покраса Лампаса на Уралмаше
Изображение креста уберут с граффити Покраса Лампаса на площади 1-й Пятилетки. Такое решение приняли на встрече в администрации Орджоникидзевского района, где сегодня, 26 августа, обсудили работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга. «Радует, что организаторы „Стенограффии“ и сам Покрас Лампас выразили готовность немного изменить арт-объект, чтобы он не задевал ни чьи чувства», — рассказал в Facebook глава района Роман Кравченко. Он заявил, что сейчас готовят предложения, которые позволят изменить крест художника.
Координатор «Стенограффии» Анна Клец подтвердила информацию о том, что креста на Уралмаше не будет. «Художник видит, что это вызывает конфликт. Поэтому он решил убрать крест из своей работы», — объяснила Клец.
Напомним, конфликт из-за креста Лампаса начался еще в июле. Тогда коммунальщики чуть не закатали граффити в асфальт. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко назвал инцидент случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.
Работу в шесть тысяч квадратных метров пообещали восстановить, но к конфликту подключились православные, которые сказали, что нельзя рисовать крест на асфальте. Вчера на супрематическом кресте на Уралмаше собрались противники арт-объекта. Акция, заявленная как мирный хэппенинг «Не растопчи любовь», была такой только сначала. Но по завершении в адрес арт-директора «Стенограффии» Андрея Колоколова, который пришел на встречу, чтобы прояснить свою позицию, посыпались угрозы со стороны верующих активистов. Сегодня, 26 августа, Покрас Лампас должен был прилететь в Екатеринбург, чтобы восстановить работу, но не приехал.