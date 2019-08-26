Екатеринбуржцам показали 20 мест, где можно избавиться от одежды

На карту Екатеринбурга нанесли места, где можно избавиться от ненужной одежды. Сервис 2ГИС отметил социальные службы, общественные организации и пункты приема при храмах. Всего в городе оказалось 20 точек, куда одежду готовы принять для благотворительности или дальнейшей переработки. Жители города могут приносить туда текстиль, в некоторых принимают также сумки, обувь или книги, сообщили в пресс-службе сервиса.

Посмотреть все места на карте можно здесь или в прложении 2ГИС. Чтобы найти все пункты, нужно сделать запрос «пункты приема одежды» или «сдать одежду». О другой организации, которая занимается приемом одежды можно сообщить через форму «Добавить организацию» в мобильном приложении для iOS или Android или на сайте 2gis.ru.

Недавно екатеринбургские фриганы составили карту бесплатной еды. Найти ее можно возле продуктовых магазинов. По словам активистов, там можно поживиться не только фруктами, но даже выпечкой и мясом.