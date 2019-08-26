«Это навязывается на нашей земле»: Оксана Иванова — о Покрасе Лампасе

Руководитель екатеринбургского музея святости Оксана Иванова , рассказала ЕТВ , почему устроила акцию против работы Покраса Лампаса на Уралмаше. Активистка посредством современного искусства решила доказать , что в основе граффити был именно православный символ. Для этого участники выстроились в футболках с надписью: « Крест — символ победы Христа над смертью». В это время с ними вели переговоры организаторы фестиваля « Стенограффия». Позже к ним подтянулись и агрессивно настроенные люди , считающие себя православными активистами. По словам Оксаны Ивановой , участники акции взяли в кольцо руководителей фестиваля , чтобы защитить от этих людей. Все закончилось спокойно , но приезд художника Покраса Лампаса отменили , а его работу было решено переделать , чтобы уйти от символики креста.





Оксана Иванова считает Покраса Лампаса хорошим дизайнером , но видит негативный смысл в его работах.

« Его пробы с крестом , особенно в соединении с обнаженными женщинами , вызывают шокирующее и негативное впечатление , достаточно глубокое , чтобы претвориться в протест. В том случае , если это навязывается на нашей земле», - сообщила она ЕТВ. Одной из причин протеста против работы стало решение администрации Екатеринбурга восстановить ее , отменив ремонт пешеходного перехода. Она считает , что это нарушает все каноны уличного искусства.







« Он нарушил каноны уличного искусства. Если он называется уличным художникам , то должен жить и действовать по законам этого жанра. А к работе начали относиться как к монументальному искусству , которое требует реставрации. Ну давайте тогда присвоим инвентарный номер , назначим хранителя. Надо срочно устанавливать крышу над всей площадью , раз это такое значимое призведение. А дождь? А снег? Уральская погода , которая не оставит от него камня на камне? Некоторая настойчивость в привлечении внимания к этой работе , которая стала разрушаться. Я это называю наглостью. Попытка хайпануть три раза подряд».





Решение Покраса Лампаса не приезжать в Екатеринбург Оксана Иванова считает правильным — ситуация получилась напряженная. Но агрессивных активистов она не боится , а считает , что нужно просто повышать культурный уровень жителей. Новая версия работы Покраса Лампаса Оксану Иванову устроит — главное , чтобы не было креста.





« Мы должны оставить свободу выражения , не настаивать на конкретике. Будет замечательно если он создаст что-то интересное».







