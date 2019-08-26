«Это навязывается на нашей земле»: Оксана Иванова — о Покрасе Лампасе
20:38, 26 Август 2019
ЕТВ выяснил, что активистка ждет от измененной работы на Уралмаше.
Руководитель екатеринбургского музея святости Оксана Иванова, рассказала ЕТВ, почему устроила акцию против работы Покраса Лампаса на Уралмаше. Активистка посредством современного искусства решила доказать, что в основе граффити был именно православный символ. Для этого участники выстроились в футболках с надписью: «Крест — символ победы Христа над смертью». В это время с ними вели переговоры организаторы фестиваля «Стенограффия». Позже к ним подтянулись и агрессивно настроенные люди, считающие себя православными активистами. По словам Оксаны Ивановой, участники акции взяли в кольцо руководителей фестиваля, чтобы защитить от этих людей. Все закончилось спокойно, но приезд художника Покраса Лампаса отменили, а его работу было решено переделать, чтобы уйти от символики креста.
Оксана Иванова считает Покраса Лампаса хорошим дизайнером, но видит негативный смысл в его работах.
«Его пробы с крестом, особенно в соединении с обнаженными женщинами, вызывают шокирующее и негативное впечатление, достаточно глубокое, чтобы претвориться в протест. В том случае, если это навязывается на нашей земле», - сообщила она ЕТВ. Одной из причин протеста против работы стало решение администрации Екатеринбурга восстановить ее, отменив ремонт пешеходного перехода. Она считает, что это нарушает все каноны уличного искусства.
«Он нарушил каноны уличного искусства. Если он называется уличным художникам, то должен жить и действовать по законам этого жанра. А к работе начали относиться как к монументальному искусству, которое требует реставрации. Ну давайте тогда присвоим инвентарный номер, назначим хранителя. Надо срочно устанавливать крышу над всей площадью, раз это такое значимое призведение. А дождь? А снег? Уральская погода, которая не оставит от него камня на камне? Некоторая настойчивость в привлечении внимания к этой работе, которая стала разрушаться. Я это называю наглостью. Попытка хайпануть три раза подряд».
Решение Покраса Лампаса не приезжать в Екатеринбург Оксана Иванова считает правильным — ситуация получилась напряженная. Но агрессивных активистов она не боится, а считает, что нужно просто повышать культурный уровень жителей. Новая версия работы Покраса Лампаса Оксану Иванову устроит — главное, чтобы не было креста.
«Мы должны оставить свободу выражения, не настаивать на конкретике. Будет замечательно если он создаст что-то интересное».
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