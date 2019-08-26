Автор фильма «Ложь Матильды» требует уничтожить крест Лампаса

Режиссер фильма «Ложь Матильды» Руслан Алиев пришел на пресс-конференцию, посвященную граффити Покраса Лампаса. Он выступил за то, чтобы уничтожить супрематический крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Он заявил, что с художником уже поговорили, и он точно придет к компромиссу. «По канонам православной церкви на земле запрещено изображать крест. А это православный крест, — сказал Алиев. — Я могу точно сказать, что Лампас придет к компромиссу. Это изображение не останется. Мы уже пообщались с ребятами [наверное, с командой „Стенограффии“ — прим. ЕТВ]». Режиссер также добавил, что его мнение не согласовали ни с патриархом, ни с митрополитом. О работе каллиграфиста он узнал четыре часа назад.

Ранее Руслан Алиев предупреждал, что его 13-летний сын готов поговорить с Покрасом Лампасом один на один. «Несмотря на возраст, он голыми руками ломает 20-сантиметровые гвозди напополам. Поэтому ждем завтра Лампаса в Екатеринбурге», — сообщал Алиев накануне.

Год назад режиссер точно так же требовал запретить фильм Алексея Учителя «Матильда», уничтожить все копии и взыскать с создателей кино миллион рублей в качестве морального вреда.