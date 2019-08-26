Автор фильма «Ложь Матильды» требует уничтожить крест Лампаса
Режиссер фильма «Ложь Матильды» Руслан Алиев пришел на пресс-конференцию, посвященную граффити Покраса Лампаса. Он выступил за то, чтобы уничтожить супрематический крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Он заявил, что с художником уже поговорили, и он точно придет к компромиссу. «По канонам православной церкви на земле запрещено изображать крест. А это православный крест, — сказал Алиев. — Я могу точно сказать, что Лампас придет к компромиссу. Это изображение не останется. Мы уже пообщались с ребятами [наверное, с командой „Стенограффии“ — прим. ЕТВ]». Режиссер также добавил, что его мнение не согласовали ни с патриархом, ни с митрополитом. О работе каллиграфиста он узнал четыре часа назад.
Ранее Руслан Алиев предупреждал, что его 13-летний сын готов поговорить с Покрасом Лампасом один на один. «Несмотря на возраст, он голыми руками ломает 20-сантиметровые гвозди напополам. Поэтому ждем завтра Лампаса в Екатеринбурге», — сообщал Алиев накануне.
Год назад режиссер точно так же требовал запретить фильм Алексея Учителя «Матильда», уничтожить все копии и взыскать с создателей кино миллион рублей в качестве морального вреда.
Напомним, конфликт из-за креста Лампаса начался еще в июле. Тогда коммунальщики чуть не закатали граффити в асфальт. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко назвал инцидент случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.
Работу в шесть тысяч квадратных метров пообещали восстановить, но к конфликту подключились православные, которые сказали, что нельзя рисовать крест на асфальте. Вчера на супрематическом кресте на Уралмаше собрались противники арт-объекта. Акция, заявленная как мирный хэппенинг «Не растопчи любовь», была такой только сначала. Но по завершении в адрес арт-директора «Стенограффии» Андрея Колоколова, который пришел на встречу, чтобы прояснить свою позицию, посыпались угрозы со стороны верующих активистов.
«Я за то, чтобы здесь все покрасить в один цвет. Никаких арт-объектов. Все одним цветом. Чтобы никто не топтался по святыне. Или я могу устроить тоже один арт-объект. Я измажу кровищей вот этих вот индейцев, сатанистов. Здесь такой будет арт-объект! Прозвенит на всю Россию! Я готов сесть в тюрьму. Понимаете?» — сказал один из участников хэппенинга.