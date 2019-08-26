Автобус №50 начнет объезжать весь Академический

Автобусный маршрут № 50 изменится с 27 августа. Теперь он будет доезжать до улиц Амундсена, Краснолесья, Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова и далее по привычному маршруту, сообщили в пресс-службе ЕМУП «Гортранс». Пассажиры смогут заметить 14 новых остановок: «Рабочая», «Полянка», «Чкалова-Краснолесье», «Барвинка», «Двинская», «Академический», «Павла Шаманова», «Вильгельма де Геннина», «Преображенский парк», «ЖК Аксиома», «Европейский», «Преображенский квартал», ЖК «Сахаров», «ТЦ Академический». Взамен будут отменены три остановки: «Рабочая» по улице Амундсена, «Лесная» и ТК «Академический» в сторону университета. Ранее автобус не делал такой крюк, а проезжал напрямую по улице Амундсена. Вот он: