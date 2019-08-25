В Екатеринбург на Чемпионат мира прилетели боксеры из Кыргызстана
14:42, 25 Август 2019
Сборная соседней страны стала первой, кто прибыл на Урал для в турнире. Как пояснил тренер, приезд за две недели до соревнований нужен для акклиматизации.
Сегодня в аэропорту Кольцово приземлился рейс с делегацией спортсменов из Кыргызстана. Они прилетели на Чемпионат мира по боксу среди мужчин, который пройдет в Екатеринбурге. От этой соседней республики биться на ринге будут чемпион Азии Азат Усеналиев, Сейтбек уулу Мунарбек, бронзовый призер международного турнира на Кубок Президента Казахстана по боксу Арген уулу Кадырбек, Данияр уулу Дамирдин, Еркин уулу Адалбе и Чингиз Борбашев.
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Фото предоставлено организаторами Чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге пройдет с 8 по 21 сентября. Главный тренер сборной Кыргызстана Данияр Джунусубалиева пояснил, что спортсмены прилетели на Урал за две недели начала турнира специально, чтобы было время на акклиматизацию.
До начала соревнований боксеры из Кыргызстана будут тренироваться в Среднеуральске они — в зале имени Сергея Ковалева.
Всего, по словам организаторов Чемпионата, в турнире примут участие 500 боксеров из 89 стран мира. Уже 28 августа ждут участников из Иордании и Катара, а 1 сентября — из Индии.
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