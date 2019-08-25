В Екатеринбург на Чемпионат мира прилетели боксеры из Кыргызстана

Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге пройдет с 8 по 21 сентября. Главный тренер сборной Кыргызстана Данияр Джунусубалиева пояснил, что спортсмены прилетели на Урал за две недели начала турнира специально, чтобы было время на акклиматизацию.

До начала соревнований боксеры из Кыргызстана будут тренироваться в Среднеуральске они — в зале имени Сергея Ковалева.

Всего, по словам организаторов Чемпионата, в турнире примут участие 500 боксеров из 89 стран мира. Уже 28 августа ждут участников из Иордании и Катара, а 1 сентября — из Индии.