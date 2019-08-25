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Православный угрожал насилием, требуя закрасить крест на Уралмаше

18:47, 25 Август 2019
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Фрагмент супрематического креста
Фото: ЕТВ
«Я измажу кровищей вот этих вот индейцев, сатанистов, здесь такой будет арт-объект!», — заявил акгрессивный активист во время пикета против работы Покраса Лампаса.
Завтра в Екатеринбург должен прилететь художник Покрас Лампас, чтобы начать восстанавливать свою работу — Супрематический крест, который он создал в рамках фестиваля «Стенограффия», использовав в качестве «холста» площадь Первой пятилетки. А сегодня на этом месте собрались православные противники арт-объекта. Акция, заявленная как мирный хэппенинг «Не растопчи любовь», была такой только сначала. Но по ее завершению в адрес арт-директора «Стенограффии» Андрея Колоколова, который пришел на встречу, чтобы прояснить свою позицию, посыпались угрозы со стороны верующих активистов.
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Так выглядел крест до того, как орожные рабочие испачали его асфальтом

Фото: «Стенограффия»

«Мы не закладывали в эту работу религиозную подоплеку. Ее тут нет. Не ясно вообще, как геометрическая фигура может оскорбить чувства верующих. После того, как эта работа появилась, мы поговорили с епархией в том числе. И они поняли, что мы не хотели ничего плохого. Мы договорились с ними разделять искусство и религию», — заявил пришедшим на пикет православным верующим арт-директор фефстиваля «Стеннография» Андрей Колоколов.

Православные активисты выдвинули свой аргумент. По словам собравшихся, они лично не ппотив искусство, но в самой работе Покарса Лампаса, а особенно в том, где она размещена под ногами, они видят то, «что делать нельзя».

«Мы же не ходим ногами по Черному квадрату“ Малевича! Поэтому услышьте нас, пожалуйста. Мы говорим: друзья, нас, конечно, мало по сравнению с полуторамиллионным городом, но давайте вы попробуйте нас услышать. И кроме варианта восстановить этот арт-объект, рассмотрите еще какие-то варианты», — заявили участники православного хэппенинга «Не растопчи любовь».

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Однако, надо сказать, что не все верующие, выступающие против супрематического креста Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки, были столь мирными. На акцию, например, пришли агрессивно настроенные православные. Так, например, журналисты интернет-издания «Лампа» передали в своей он-лайн трансляции монолог одного из таких верующий, который он адресовал в лицо арт-директору «Стенограффии» Андрею Колоколову. Вот, оцените:


«Я люблю это. Я в это верю. И я не хочу, чтобы по нему ходили ногами. Этого мало? Я воевал за свою страну, а ты что сделал? Я сейчас кое-что объясню тебе, Андрей. Дело в том, что мой зять построил этот завод. Моя семья здесь живет много лет. И то, что здесь происходит я во всем этом участвую. Ты зачем ко мне домой приехал и рассказываешь мне, как я жить должен?! Я православный верующий!».

Но самое экстремальное высказывание от верующих противников работы Покраса Лампаса прозвучало в самом конце пикета.
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Что Екатеринбург обсуждал всю неделю – в традиционном дайджесте ЕТВ.
Неизвестный православный актитвист, скрывающий лицо за темными очками, заявил буквально следующее:
«Я за то, чтобы здесь все покрасить в один цвет. Никаких арт-объектов. Все одним цветом. Чтобы никто не топтался по святыне. Или я могу устроить тоже один арт-объект. Я измажу кровищей вот этих вот индейцев, сатанистов. Здесь такой будет арт-объект! Прозвенит на всю Россию! Я готво сесть в тюрьму. Понимаете?».

Напомним, Покрас Лампас создал свой «Супрематический крест», использовав площадь Первой пятилетки как «холст», в рамках фестиваля «Стенограффия». Потом, утром 19 июля работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.

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«Бывают такие моменты, когда кажется, что кроме страха ничего не существует».

После этого случая рисунок Покраса начали активно обсуждать. Тогда Оксана Иванова и высказалась впервые. Она заявила, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». Позднее создательница музея святости обратилась в прокуратуру. Екатеринбурженка попросила проверить, не нарушает ли граффити свободу совести, вероисповедания и религиозных объединений. Ее обращение приняли, но результатов пока не было.

Покрас Лампас прилетит в уральскую столицу 26 августа. Он намерен восстановить супрематический крест за сутки.

Закрас Лампаса
Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, Стенограффия, граффити, Оксана Иванова
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