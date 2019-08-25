Православный угрожал насилием, требуя закрасить крест на Уралмаше
Фото: «Стенограффия»
Православные активисты выдвинули свой аргумент. По словам собравшихся, они лично не ппотив искусство, но в самой работе Покарса Лампаса, а особенно в том, где она размещена под ногами, они видят то, «что делать нельзя».
«Мы же не ходим ногами по „Черному квадрату“ Малевича! Поэтому услышьте нас, пожалуйста. Мы говорим: друзья, нас, конечно, мало по сравнению с полуторамиллионным городом, но давайте вы попробуйте нас услышать. И кроме варианта восстановить этот арт-объект, рассмотрите еще какие-то варианты», — заявили участники православного хэппенинга «Не растопчи любовь».
Однако, надо сказать, что не все верующие, выступающие против супрематического креста Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки, были столь мирными. На акцию, например, пришли агрессивно настроенные православные. Так, например, журналисты интернет-издания «Лампа» передали в своей он-лайн трансляции монолог одного из таких верующий, который он адресовал в лицо арт-директору «Стенограффии» Андрею Колоколову. Вот, оцените:
Напомним, Покрас Лампас создал свой «Супрематический крест», использовав площадь Первой пятилетки как «холст», в рамках фестиваля «Стенограффия». Потом, утром 19 июля работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.
После этого случая рисунок Покраса начали активно обсуждать. Тогда Оксана Иванова и высказалась впервые. Она заявила, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». Позднее создательница музея святости обратилась в прокуратуру. Екатеринбурженка попросила проверить, не нарушает ли граффити свободу совести, вероисповедания и религиозных объединений. Ее обращение приняли, но результатов пока не было.
Покрас Лампас прилетит в уральскую столицу 26 августа. Он намерен восстановить супрематический крест за сутки.