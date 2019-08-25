Православный угрожал насилием, требуя закрасить крест на Уралмаше

Однако, надо сказать, что не все верующие, выступающие против супрематического креста Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки, были столь мирными. На акцию, например, пришли агрессивно настроенные православные. Так, например, журналисты интернет-издания «Лампа» передали в своей он-лайн трансляции монолог одного из таких верующий, который он адресовал в лицо арт-директору «Стенограффии» Андрею Колоколову. Вот, оцените:





« Я люблю это. Я в это верю. И я не хочу , чтобы по нему ходили ногами. Этого мало? Я воевал за свою страну , а ты что сделал? Я сейчас кое-что объясню тебе , Андрей. Дело в том , что мой зять построил этот завод. Моя семья здесь живет много лет. И то , что здесь происходит я во всем этом участвую. Ты зачем ко мне домой приехал и рассказываешь мне , как я жить должен?! Я православный верующий!».





Но самое экстремальное высказывание от верующих противников работы Покраса Лампаса прозвучало в самом конце пикета.