Герой России пилот Дамир Юсупов выступил на митинге в Москве

Наш экипаж — одна большая семья. Один за всех и все за одного. И если бы в какой-то миг мы почувствовали страх , поддались бы этому страху , то я думаю , что подобное совершить было бы намного сложнее. Знаете , в жизни бывают такие моменты , когда кажется , что кроме страха ничего не существует. Но на самом деле это не так. Нет ничего сильнее чем вера и воля человека

Дамир Юсупов, пилот авиакомпании «Уральские авиалинии»