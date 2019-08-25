Герой России пилот Дамир Юсупов выступил на митинге в Москве
10:36, 25 Август 2019
«Бывают такие моменты, когда кажется, что кроме страха ничего не существует. Но на самом деле это не так. Нет ничего сильнее чем вера и воля человека», — сказал пилот «Уральских авиалиний», спасший экипаж и 226 пассажиров.
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов продолжает проходить испытание «медными трубами». 15 августа он вместе с коллегами по экипажу сумел избежать страшной катастрофы и посадил лайнер, у которого отказали двигатели, на кукурузное поле. В итоге спаслись все, никто не погиб. После этого на Дамира Юсупова обрушилась неожиданная, непривычная для него медийность и слава. Президент наградил его Героем России. А вчера он выступил на митинге в честь государственного флага в Москве. И сказал простые, человеческие, лишенные казенного патриотизма слова.
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Наш экипаж — одна большая семья. Один за всех и все за одного. И если бы в какой-то миг мы почувствовали страх, поддались бы этому страху, то я думаю, что подобное совершить было бы намного сложнее. Знаете, в жизни бывают такие моменты, когда кажется, что кроме страха ничего не существует. Но на самом деле это не так. Нет ничего сильнее чем вера и воля человека
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