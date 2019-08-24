В Свердловской области ищут мужчину с татуировкой тигра

Полиция разыскивает жителя Верхней Пышмы Васюнина Валерия Владимировича 1969 года рождения. Он ушел из дома два дня назад в 19:00 и не вернулся. В дежурную часть территориального ОВД обратилась жена пропавшего. Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, Валерий Васюнин работал таксистом на белом автомобиле Toyota Probox. После того, как уралец не появился на работе, его коллеги позвонили домой, но его там тоже не оказалось.

Приметы Валерия Васюнина: рост 174 сантиметра, худощавое телосложение, был одет в красную футболку, темно-серые джинсы и черно-белые кроссовки, с собой взял телефон.