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В Свердловской области ищут мужчину с татуировкой тигра

16:42, 24 Август 2019
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Фото: pixabay
Уралец работал таксистом на белой Toyota Probox. Два дня назад он не вышел на работу.

Полиция разыскивает жителя Верхней Пышмы Васюнина Валерия Владимировича 1969 года рождения. Он ушел из дома два дня назад в 19:00 и не вернулся. В дежурную часть территориального ОВД обратилась жена пропавшего. Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, Валерий Васюнин работал таксистом на белом автомобиле Toyota Probox. После того, как уралец не появился на работе, его коллеги позвонили домой, но его там тоже не оказалось.

Приметы Валерия Васюнина: рост 174 сантиметра, худощавое телосложение, был одет в красную футболку, темно-серые джинсы и черно-белые кроссовки, с собой взял телефон.

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Из особых примет у пропавшего имеется татуировка в виде головы тигра на левом плече.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
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Если вы знаете, где может находиться Валерий Васюнин или его автомобиль, звоните в МО МВД России «Верхнепышминский» по номеру: (834368) 5-36-92 и «02» или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61.

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Фото предоставлено пресс-службой МВД по Свердловской области

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Верхняя Пышма , Свердловская область , пропал человек, такси, татуировки , МВД, Валерий Горелых
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