В Екатеринбурге собираются строить «Технологическую долину»

Свердловская область готовится к строительству «Технологической долины». Заявку на нее уже отправили в Министерство экономического развития России. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, ее должны рассмотреть до конца 2019 года.

Другое название долины — научно-технологический центр «Татищев». Его планируют разместить на территории технопарка «Университетский». Более 20 компаний уже заинтересовались проектом, задача которого — внедрять технологии и разработки промышленных предприятий Свердловской области. По словам регионального министра инвестиций Виктории Казаковой, «Технологическая долина» поможет развить научно-исследовательскую и производственную инфраструктуру, систему подготовки высококвалифицированных специалистов.