В Екатеринбурге собираются строить «Технологическую долину»
Свердловская область готовится к строительству «Технологической долины». Заявку на нее уже отправили в Министерство экономического развития России. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, ее должны рассмотреть до конца 2019 года.
Другое название долины — научно-технологический центр «Татищев». Его планируют разместить на территории технопарка «Университетский». Более 20 компаний уже заинтересовались проектом, задача которого — внедрять технологии и разработки промышленных предприятий Свердловской области. По словам регионального министра инвестиций Виктории Казаковой, «Технологическая долина» поможет развить научно-исследовательскую и производственную инфраструктуру, систему подготовки высококвалифицированных специалистов.
Приоритетными направлениями нового центра будут цифровые и ресурсосберегающие технологии в промышленности и энергетике, материалы и сенсоры, промышленная робототехника и интернет. Уральский федеральный университет сконцентрирует в центре «Татищев» все, что связано с инжинирингом и проектированием, а также разместит здесь часть своих производств.
Напомним, под Нижним Тагилом уже есть «Титановая долина», на территории которой собираются строить заводы, связанные не только с металлом, но и другим сырьем. ЕТВ побывал на «Титановой долине» и рассказал об этом здесь.