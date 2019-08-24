В больницу Нижнего Тагила привезут хирургов из других городов
В Центральную городскую больницу Нижнего Тагила привезут хирургов из других городов. Таким образом решили снизить нагрузку на специалистов и сохранить врачей, которые решили уволиться из-за низких зарплат. В Нижний Тагил уже направили межведомственную комиссию, которая разберется в массовом увольнении.
Как рассказал ТАСС член комиссии, председатель комитета по социальной политике свердловского парламента Вячеслав Погудин, ситуацию исправят в ближайшее время. «В начале сентября она [ситуация — прим. ЕТВ] должна быть восстановлена за счет пока приехавших хирургов, в частности областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Хирурги будут работать вахтовым методом, видимо, по две недели», — сообщил Погудин. По его словам, врачи будут выполнять как плановую, так и экстренную работу.
В дальнейшем хирургов устроят в больницу на постоянную работу. Еще одного специалиста хотят взять во второе отделение ЦГБ № 1. Договоренности с кандидатами уже есть.
Кроме того, Вячеслав Погудин сказал, что с пятью из шести хирургов, которые написали заявления об увольнении уже поговорили. Комиссия надеется, что специалисты останутся в нижнетагильской больнице.
Напомним, шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле одновременно уволились. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты. ««Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.
После массового увольнения пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков объяснил, что поликлиника не останется без врачей. Он пообещал, что министерство разберется в ситуации и найдет адекватное решение.