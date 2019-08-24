В больницу Нижнего Тагила привезут хирургов из других городов

В Центральную городскую больницу Нижнего Тагила привезут хирургов из других городов. Таким образом решили снизить нагрузку на специалистов и сохранить врачей, которые решили уволиться из-за низких зарплат. В Нижний Тагил уже направили межведомственную комиссию, которая разберется в массовом увольнении.

Как рассказал ТАСС член комиссии, председатель комитета по социальной политике свердловского парламента Вячеслав Погудин, ситуацию исправят в ближайшее время. «В начале сентября она [ситуация — прим. ЕТВ] должна быть восстановлена за счет пока приехавших хирургов, в частности областной клинической больницы и госпиталя для ветеранов войн. Хирурги будут работать вахтовым методом, видимо, по две недели», — сообщил Погудин. По его словам, врачи будут выполнять как плановую, так и экстренную работу.