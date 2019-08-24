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Пьяного свердловчанина поймали за рулем, когда он вез двух внуков

16:01, 24 Август 2019
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Фото: pixabay
Дети ехали без специального удерживающего устройства.

Инспекторы остановили накануне вечером пьяного водителя, который ехал по Талице с двумя внуками и нетрезвой снохой. Дети сидели в машине без специальных кресел и удерживающих устройств. Сотрудники ДПС попросили у автомобилиста документы и выяснили, что он ездит без прав. Свердловчанина проверили с помощью алкотектора. Прибор показал 1,57 миллиграмма алкоголя (сильное опьянение), сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Машину забрали на стоянку, на водителя составили административный протокол. За езду в пьяном виде ему грозит штраф. Если мужчину поймают на нарушении снова, он может получить уголовное наказание.

Альтернативный Свердловск
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, дети, пьянство, Пьяный водитель, ГИБДД, Свердловская область
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