Пьяного свердловчанина поймали за рулем, когда он вез двух внуков

Инспекторы остановили накануне вечером пьяного водителя, который ехал по Талице с двумя внуками и нетрезвой снохой. Дети сидели в машине без специальных кресел и удерживающих устройств. Сотрудники ДПС попросили у автомобилиста документы и выяснили, что он ездит без прав. Свердловчанина проверили с помощью алкотектора. Прибор показал 1,57 миллиграмма алкоголя (сильное опьянение), сообщили ЕТВ в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Машину забрали на стоянку, на водителя составили административный протокол. За езду в пьяном виде ему грозит штраф. Если мужчину поймают на нарушении снова, он может получить уголовное наказание.