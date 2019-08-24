Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше

Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром 19 июля. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.

После этого случая рисунок Покраса начали активно обсуждать. Тогда Оксана Иванова и высказалась впервые. Она заявила, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». Позднее создательница музея святости обратилась в прокуратуру. Екатеринбурженка попросила проверить, не нарушает ли граффити свободу совести, вероисповедания и религиозных объединений. Ее обращение приняли, но результатов пока не было.

Покрас Лампас прилетит в уральскую столицу 26 августа. Он восстановить супрематический крест за сутки. Подробнее о работе каллиграфиста читайте ниже в нашей истории: