Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Основательница музея православной культуры в Екатеринбурге Оксана Иванова продолжает бороться с крестом Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. Она приглашает екатеринбуржцев на хэппенинг, который пройдет завтра, 25 августа, в 14:00 на «многострадальной площади». Мероприятие назвали весьма лирично «Не растопчи любовь!». «С помощью средств современного искусства мы попытаемся раскрыть символический и метафизический смысл креста. И далее каждый сможет сделать самостоятельные выводы, стоит ли по нему топтаться», — написала Оксана Иванова в Facebook и приложила фотографии черных футболок с белой надписью «Не растопчи любовь». Наверное, эти сувениры будут предлагать участникам хэппенинга.
Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром 19 июля. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.
После этого случая рисунок Покраса начали активно обсуждать. Тогда Оксана Иванова и высказалась впервые. Она заявила, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». Позднее создательница музея святости обратилась в прокуратуру. Екатеринбурженка попросила проверить, не нарушает ли граффити свободу совести, вероисповедания и религиозных объединений. Ее обращение приняли, но результатов пока не было.
Покрас Лампас прилетит в уральскую столицу 26 августа. Он восстановить супрематический крест за сутки. Подробнее о работе каллиграфиста читайте ниже в нашей истории: