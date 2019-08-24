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Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше

10:58, 24 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Екатеринбуржцам обещают раскрыть смысл важного символа, чтобы каждый решил для себя, стоит ли по нему топтаться.

Основательница музея православной культуры в Екатеринбурге Оксана Иванова продолжает бороться с крестом Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. Она приглашает екатеринбуржцев на хэппенинг, который пройдет завтра, 25 августа, в 14:00 на «многострадальной площади». Мероприятие назвали весьма лирично «Не растопчи любовь!». «С помощью средств современного искусства мы попытаемся раскрыть символический и метафизический смысл креста. И далее каждый сможет сделать самостоятельные выводы, стоит ли по нему топтаться», — написала Оксана Иванова в Facebook и приложила фотографии черных футболок с белой надписью «Не растопчи любовь». Наверное, эти сувениры будут предлагать участникам хэппенинга.

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Напомним, работу каллиграфиста из Санкт-Петербурга начали закатывать в асфальт утром 19 июля. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко оправдал себя за кусок асфальта на граффити. Он назвал это случайностью и объяснил, что на участке весной запланировали пешеходный переход. Тогда о рисунке еще и речи не было.

После этого случая рисунок Покраса начали активно обсуждать. Тогда Оксана Иванова и высказалась впервые. Она заявила, что «попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно». Позднее создательница музея святости обратилась в прокуратуру. Екатеринбурженка попросила проверить, не нарушает ли граффити свободу совести, вероисповедания и религиозных объединений. Ее обращение приняли, но результатов пока не было.

Покрас Лампас прилетит в уральскую столицу 26 августа. Он восстановить супрематический крест за сутки. Подробнее о работе каллиграфиста читайте ниже в нашей истории:

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, площадь Первой Пятилетки, Уралмаш, Покрас Лампас, крест, православие, Свердловская область , Екатеринбург, Оксана Иванова
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