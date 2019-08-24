«Мисс Екатеринбург-2017» стала женой племянника Ольги Котляровой

ЕТВ общался с Анастасией Кауновой и рассказывал о неприступной на первый взгляд Снежной королеве, которая взяла титул «Мисс Екатеринбург» в 2017 году.

Напомним, что после Анастасии Кауновой конкурс выиграла 19-летняя брюнетка Арина Верина. В этом году она передала корону 22-летней блондинке Виктории Вершининой. О том, что странного и необычного было на «Мисс Екатеринбург-2019» мы говорили здесь.