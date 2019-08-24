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«Мисс Екатеринбург-2017» стала женой племянника Ольги Котляровой

10:10, 24 Август 2019
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Фото: Facebook Ольги Котляровой
Олимпийская призерка поздравила пару со свадьбой.

Анастасия Каунова, которая получила титул «Мисс Екатеринбург» в 2017 году, вышла замуж. Уральская красавица стала женой племянника олимпийской призерки Ольги Котляровой. Об этом спортсменка сообщила на странице в Facebook. «Женим любимого родного племянника Вадика Котлярова. <…> Заполучаем в семью чудесную мисс Екатеринбург -2017 Настю Каунову — теперь Котлярову», — написала Ольга Котлярова. По ее словам, пара дружила с седьмого класса.

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ЕТВ общался с Анастасией Кауновой и рассказывал о неприступной на первый взгляд Снежной королеве, которая взяла титул «Мисс Екатеринбург» в 2017 году.

Напомним, что после Анастасии Кауновой конкурс выиграла 19-летняя брюнетка Арина Верина. В этом году она передала корону 22-летней блондинке Виктории Вершининой. О том, что странного и необычного было на «Мисс Екатеринбург-2019» мы говорили здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Мисс Екатеринбург, свадьба, жена, брак, Ольга Котлярова, Анастасия Каунова
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