«Мисс Екатеринбург-2017» стала женой племянника Ольги Котляровой
Анастасия Каунова, которая получила титул «Мисс Екатеринбург» в 2017 году, вышла замуж. Уральская красавица стала женой племянника олимпийской призерки Ольги Котляровой. Об этом спортсменка сообщила на странице в Facebook. «Женим любимого родного племянника Вадика Котлярова. <…> Заполучаем в семью чудесную мисс Екатеринбург -2017 Настю Каунову — теперь Котлярову», — написала Ольга Котлярова. По ее словам, пара дружила с седьмого класса.
ЕТВ общался с Анастасией Кауновой и рассказывал о неприступной на первый взгляд Снежной королеве, которая взяла титул «Мисс Екатеринбург» в 2017 году.
Напомним, что после Анастасии Кауновой конкурс выиграла 19-летняя брюнетка Арина Верина. В этом году она передала корону 22-летней блондинке Виктории Вершининой. О том, что странного и необычного было на «Мисс Екатеринбург-2019» мы говорили здесь.