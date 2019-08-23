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Жители Садового отвергли идеальную остановку Высокинского 

19:55, 23 Август 2019
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Сюда попытаются вместить фок
Фото: ЕТВ
В поселке холодно встретили предложение мэра и решили построить ФОК.
Мэр Александр Высокинский заглянул в поселок Садовый, который находится на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы во время объезда Орджоникидзевского района. Жителям пообещали сделать новую скважину и разобраться с мусоровозами, которые гоняют по центру населенного пункта (пусть Пышма и Екатеринбург строят объездную дорогу вместе — пргодится). Третьим пунктом решалось, как использовать муниципальную землю в центре поселка, которая осталась после сноса старого здания.

Александр Высокинский предложил сделать остановочную площадку с кафе, туалетом и ларьками, которые как раз выселят из центра города. «Пусть работают», — решил мэр. Здесь же он предложил сделать разворотную площадку для больших автобусов. Однако его идею в поселке встретили холодно:

— Жители хотят ФОК
— А с транспортом что???
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Оказалось, что для кольца уже присмотрели земли УГМК, которые находятся на расстоянии в 500 метров от рассматриваемого участка. Мэра обеспокоило расстояние, которое придется проходить жителям и он решил подойти с другой стороны: «ФОК сюда не сядет», — заявил он. Глава строительного комитета Николай Сметанин согласился, что площадка и правда слишком мала.

Тогда руководство поселка уточнило, что они находятся на центральной площади, где проводят праздничные мероприятия, поэтому транспортное кольцо на участке просто будет небезопасно. Да и ФОК в масштабах чиновников жителям оказался не нужен — лишь небольшой спортзал или бассейн. Высокинскому пришлось согласиться.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, остановка, Александр Высокинский
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