Жители Садового отвергли идеальную остановку Высокинского
19:55, 23 Август 2019
В поселке холодно встретили предложение мэра и решили построить ФОК.
Мэр Александр Высокинский заглянул в поселок Садовый, который находится на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы во время объезда Орджоникидзевского района. Жителям пообещали сделать новую скважину и разобраться с мусоровозами, которые гоняют по центру населенного пункта (пусть Пышма и Екатеринбург строят объездную дорогу вместе — пргодится). Третьим пунктом решалось, как использовать муниципальную землю в центре поселка, которая осталась после сноса старого здания.
Александр Высокинский предложил сделать остановочную площадку с кафе, туалетом и ларьками, которые как раз выселят из центра города. «Пусть работают», — решил мэр. Здесь же он предложил сделать разворотную площадку для больших автобусов. Однако его идею в поселке встретили холодно:
— Жители хотят ФОК
— А с транспортом что???
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Оказалось, что для кольца уже присмотрели земли УГМК, которые находятся на расстоянии в 500 метров от рассматриваемого участка. Мэра обеспокоило расстояние, которое придется проходить жителям и он решил подойти с другой стороны: «ФОК сюда не сядет», — заявил он. Глава строительного комитета Николай Сметанин согласился, что площадка и правда слишком мала.
Тогда руководство поселка уточнило, что они находятся на центральной площади, где проводят праздничные мероприятия, поэтому транспортное кольцо на участке просто будет небезопасно. Да и ФОК в масштабах чиновников жителям оказался не нужен — лишь небольшой спортзал или бассейн. Высокинскому пришлось согласиться.
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