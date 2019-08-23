Жители Садового отвергли идеальную остановку Высокинского 

Мэр Александр Высокинский заглянул в поселок Садовый , который находится на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы во время объезда Орджоникидзевского района. Жителям пообещали сделать новую скважину и разобраться с мусоровозами , которые гоняют по центру населенного пункта ( пусть Пышма и Екатеринбург строят объездную дорогу вместе — пргодится). Третьим пунктом решалось , как использовать муниципальную землю в центре поселка , которая осталась после сноса старого здания.





Александр Высокинский предложил сделать остановочную площадку с кафе , туалетом и ларьками , которые как раз выселят из центра города. « Пусть работают», — решил мэр. Здесь же он предложил сделать разворотную площадку для больших автобусов. Однако его идею в поселке встретили холодно:



— Жители хотят ФОК

— А с транспортом что???